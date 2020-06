Cuentahabiente reporta robo de tarjeta bancaria a través de “talladores”

Buen día:



Quiero hacer un reporte de una experiencia que tuve en un banco ubicado en el interior de Plaza Cristal en esta ciudad de Xalapa este fin de semana, no sólo por las trabas y dificultades que he tenido con el propio banco al perder un dinero que iba a ser destinado para pequeños proyectos de abasto de alimentos en zonas del Totonacapan, sino para que otros cuentahabientes estén alertas y no les pase lo mismo.



Fui víctima de un robo que lleva a cabo los llamados “talladores”, me dijo el ejecutivo que me atendió al querer bloquear mi tarjeta. Esta práctica consiste en que le quitan la tarjeta a uno, que quiere hacer una disposición en efectivo, se la arrebata, se la talla en el hombro o le dice que le va a ayudar en algún problema en el cajero, y el individuo hace el cambio de la tarjeta.



Yo me percaté que el cajero arrojaba dinero cuando ya iba a salir del área, porque me dijo un hombre que llevaba una bolsa pequeña colgada al hombro que yo no había salido bien. Había también una mujer al lado que parecía que iría al otro cajero. Ellos estaban checando que yo volviera a meter mi tarjeta, pues como digo, el cajero estaba truqueado, arrojó más del dinero, y creí lo que me dijeron.



Cuando regresé y quité el billete y volví a ver mi cuenta, vieron mi NIP, me arrebató la tarjeta y la cambió por otra de manera muy rápida. Luego de diez minutos empezaron a llegar notificaciones de disposición de efectivo y de consumos.



Yo había visto que en otra sucursal bancaria, que está cerca de la avenida Lázaro Cárdenas hay un guardia de seguridad en la entrada de los cajeros que da el turno. Sin embargo, en otros bancos, y en particular en éste que no abrió el área de ventanilla y ejecutivos, no se toma ninguna medida, hay gente incluso en el área de los cajeros.



Además, cuando uno quiere hacer el reporte por robo o extravío, las llamadas tardan en ser contestadas casi 30 minutos, tiempo durante el cual hacen varias compras y retiros. Tampoco quieren dar los estados de cuenta o los movimientos y lo dejan a uno muy vulnerable.