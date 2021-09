Cuerpo hallado en un bote de basura el sábado es de una mujer

Trasciende que el cuerpo humano encontrado en un bote de basura en los límites de las colonias Federal y Progreso Macuiltépetl, se trata de una mujer, no estaba desmembrado, estaba amarrado de pies y manos hacia atrás.



El cuerpo humano encontrado el sábado en la tarde abandonado en un bote de basura sobre un carrito llamados diablito, en la calle David Ramírez Lavoignet, de la colonia Federal esquina con la calle Chilpancingo de la colonia Progreso Macuiltepetl, es de una mujer de aproximadamente 35 años de edad.

Estaba amarrado de pies y manos hacia atrás, así como la cabeza, no presentaba lesiones, probablemente fue asfixiada y no tenían mucho de haber sido privada de su vida.



Hasta el momento continuaba su cadáver como desconocida en el SEMEFO de Xalapa, Agentes de la Policía Ministerial de feminicidios, se encuentran investigando para dar con su identidad y el presunto asesino.