Cuesta más sacar petróleo en norte de Veracruz que venderlo, advierte CCE

Extracción de crudo en la zona norte de Veracruz es una cara inversión para Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la región norte, Salvador Reséndiz Ruiz, considera que es mejor no vender porque resultaría perjudicial al gasto público y se prevé que la crisis económica del precio internacional del petróleo afectará al país.



La caída del precio internacional del petróleo puede causar estragos ante el peso mexicano.



Esto surge del colapso de la actividad económica por la pandemia de coronavirus, la guerra de precios entre Arabia y Rusia y el agotamiento de la capacidad de almacenamiento ante acuerdos entre países, pertenezcan o no a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), lo que confluye a una crisis histórica del mercado.



Esto genera incertidumbre para el sector empresarial de la zona norte de Veracruz, advierte Reséndiz Ruiz, añadiendo que el impacto puede afectar en distintos sectores, ya que la extracción de crudo en esta región es de alta inversión y no sería conveniente que se venda a bajo costo.



“El petróleo que se extrae en la zona norte es de crudo pesado y cuesta de 25 a 30 dólares sacar un barril. De tal forma que si vamos a la calle y lo vendemos en dos, pues no es negocio por ningún lado. Cada barril que sale estamos perdiendo, aquí lo mejor es cerrarle a la válvula”.



Dijo que la crisis en la industria petrolera se trata de un reordenamiento político internacional que esta fuera de las manos del gobierno mexicano y esto se ajustará, donde saldrán ganando los países con mayor almacenamiento y México solo ha llegado a más de un millón de barriles diarios que lo deja en desventaja con países que producen diez millones diarios.



De no controlarse el precio del crudo ante el peso mexicano, las remesas ayudarían a la economía nacional y después es el turismo pero lamento que por el momento esta varada la actividad por la pandemia, de manera consecuente es la exportación automotriz pero también ha caído la venta. Sin embargo, estimó que esto va a afectar al país de un momento a otro.



Mencionó que se le ha solicitado al Gobierno Federal que se suspendan obras de gran magnitud como el aeropuerto internacional o el tren maya, sin embargo la situación económica internacional rebasa las pretensiones nacionales y se requiere el rescate de las microempresas ya que forman parte del fortalecimiento de la productividad nacional en un 92 por ciento que genera empleos.