Cuesta trabajo hacer que familias en zonas de riesgo acepten reubicarse

La secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, aseguró que los asentamientos irregulares en varias partes de la entidad han provocado que muchas personas estén en situación de vulnerabilidad ante cualquier desastre natural.



Osorno Maldonado señaló que esta problemática impera desde hace muchos años, provocada por corrupción y desatención de los gobiernos y organizaciones.



"Es una situación que tenemos desde hace muchos años, una situación de mucha corrupción, de mucha desatención y mucha corta visión a largo plazo. Lo que ocurre es que muchas veces llegan personas, invaden terrenos con organizaciones y después se les regulariza por temas políticos".



Al respecto, explicó que están trabajando en coordinación con los municipios para darle mayor seguridad de un lugar digno a la población para vivir.



"La competencia está desdibujada, por ejemplo en las riberas de los ríos, es territorio federal, entonces los Ayuntamientos permiten o no impiden que se asiente ahí la gente porque no tiene competencia, porque es área federal y pues ahí se nos pierde el tema de la competencia. Entonces sí le estamos pidiendo a los Ayuntamientos que ya no pase".



Ante ello, consideró que sería un gran paso poder reubicar a las familias que se encuentren en una zona de alto riesgo para habitar, aunque dijo, en algunos casos es difícil que los ciudadanos acepten un cambio.



"Es un trabajo complejo poder reubicar a las personas que quieran reubicarse, porque también es uno de los temas que por ahí se nos dificulta mucho. Es un trabajo que se tiene que hacer, es un trabajo completo. Poco a poco se puede arreglar y sí es un tema preocupante de años y años de colonias, particularmente las más marginadas, que están en ese riesgo", concluyó.