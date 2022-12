Cuestiona Julen Rementería pacto propuesto al Gobernador por diputado panista

El senador veracruzano, Julen Rementería del Puerto, cuestionó al diputado local del PAN, Miguel Hermida Copado, por ofrecer un pacto al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, preguntando si el legislador tiene miedo "a algo".“Yo no sé realmente qué están pensando los que proponen eso, porque evidentemente pues no es la voz solamente del diputado, es de quien lo manda, es del titiritero”, refirió Rementería del Puerto.Cabe recordar que el pasado 14 de noviembre, a nombre de su bancada, Hermida Copado propuso un acuerdo estatal por Veracruz en la comparecencia del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien terminó por declinar la oferta descartando acuerdos con “cúpulas partidistas”.El diputado del blanquiazul dijo que se deben dejar a un lado las diferencias que, en su opinión, dividen a los veracruzanos: “Dejemos a un lado las consignas que nos dividen, dejemos a un lado los logotipos y sus colores; olvidemos nuestras diferencias, hagamos a un lado el encono para dar cabida al diálogo y a la participación conjunta”, planteó Hermida Copado.Sin embargo, el mandatario estatal respondió: “Nuestra unidad es con el pueblo, no con cúpulas partidistas”.Al respecto, Rementería del Puerto dijo que dicho ofrecimiento no fue de parte de todos los panistas, cuando en su opinión la oposición debería de exigir resultados al actual Gobierno.“Justamente lo que hay que pedir es que haya resultados más que acuerdos, a qué le tiene miedo el diputado, pero bueno, allá él”, señaló el Senador.Además, dijo que no responderá a los señalamientos que se hicieron desde la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), donde su correligionaria, Indira Rosales San Román, lo acusó de “hacer acuerdos en lo oscurito” con el Gobernador.