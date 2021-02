Cuestionable construcción de ciclovía, ciclistas no caben en Xalapa: Colegio de Arquitectos

La ciclovía que construye el ayuntamiento de Xalapa en la avenida Adolfo Ruiz Cortines “es cuestionable, porque Xalapa no es una ciudad para ciclistas”, aseguró Jorge Arturo Matus Olvera, expresidente del Colegio de Arquitectos de Xalapa y de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, A. C.



En entrevista, el especialista señaló que “los ciclistas no caben en la ciudad, ya que ésta está muy ahorcada por sus vialidades, situación que no es de ahora, sino de siempre y así fue creciendo la capital, sin atender este rubro por las autoridades en turno, agravándose el problema con la gran cantidad de vehículos automotores”.



Y enfatiza: “Seguimos haciendo callecitas alrededor de la ciudad, lejos de lo que se está haciendo en otras ciudades, como es el caso de Aguascalientes, que está preservando el centro histórico y el resto de la ciudad, está modernizada con vías amplias; eso es lo que se hubiera hecho en la capital veracruzana, pero no, seguimos haciendo callecitas y callejoncitos, y la ciudad sigue creciendo en desorden”, apuntó.



Cuestionó la postura intransigente de la autoridad municipal de señalar que sólo son unos cuantos los que se quejan de la obra, sin ver el fondo de este asunto y de los problemas que en materia de vialidad generará en el futuro, toda vez que esa avenida es de gran afluencia vehicular, aunque se diga lo contrario.



Por tal motivo, invitó al alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero a analizar a fondo este asunto y atender las sugerencias y recomendaciones que expertos en la materia le hagan en torno a esta obra, en donde se canalizarán alrededor de 18 millones de pesos, que bien pudieron destinarse para mejorar otras vialidades a fin de darle mayor fluidez al tráfico citadino.