Cuiden a los adultos mayores, son los más vulnerables al coronavirus: Secretario de Salud

El secretario de Salud en Veracruz, Roberto Ramos Alor, hizo un llamado a la población para que en esta contingencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19), se dé atención especial a los adultos mayores, por ser el sector más vulnerable a este virus.



En este sentido, pidió a las familias que tomen el tema de manera seria y cuiden a las personas que también padezcan hipertensión, obesidad, problemas cardiacos, renales y diabetes.



“Si en casa tenemos un familiar con hipertensión, diabético o con problemas renales o del corazón y es mayor de 60 años, cuidado, es de alta prioridad”, sostuvo.



Ante ello, recomendó tomar los cuidados correspondientes, como mantener a los adultos mayores en casa.



“Pídele que se quede en casa, no la abracemos, no la besemos, muéstrale tu cariño haciéndole compañía guardando sana distancia. Ayudémosla haciéndole las compras para que no tenga que salir, apóyale de mil maneras sin ponerla en riesgo; en esta situación de vulnerabilidad hay que ser radicales y, por lo tanto, también tú quédate en casa”, reiteró Ramos Alor.



Y es que destacó que las personas mayores deben permanecer en aislamiento y se debe cuidar de las personas por tratar del grupo altamente vulnerable.



De igual manera, dijo que hay que ocuparse de las mujeres embarazadas y de personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar, cardiaca, renal o cualquier causa de supresión del sistema inmune.



Durante la conferencia se recordó que está a disposición de los veracruzanos el número gratuito 800 012 34 56, a través del cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si existe o no un posible caso.



Mientras que en la página web coronavirus.veracruz.gob.mx, se puede consultar información oficial y verídica en torno a la evolución del padecimiento.