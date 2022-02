Cuitláhuac celebra extradición de Karime; no habrá pactos con los saqueadores, advierte

La extradición de Karime Macías Tubilla a México es un acierto de la Fiscalía General de la República (FGR) que “no soltó el caso”, resaltó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien señaló que en Veracruz aún se padecen los desfalcos y adeudos que se generaron en la administración duartista y con la omisión del gobierno yunista.En conferencia de prensa este jueves, el Ejecutivo del Estado adelantó que tanto la autoridad federal como estatal continúan con los procesos judiciales en contra de los presuntos responsables de estos hechos.“Con respecto a Karime, hoy se informa en medios que la justicia en Londres atiende la petición de la FGR para extraditarla, el caso sigue allá y está todavía en curso el proceso de defensa, según lo que ahí mismo se narra”, dijo.García Jiménez agregó que la posición como Gobierno es que confían en que las autoridades realizarán su trabajo.“Primero felicito a la FGR por no soltar el caso, haberse mantenido para que se litigara en Londres, Inglaterra y se hiciera efectivo el proceso de extradición. Segundo, lo desfalcos en la gestión de Javier Duarte son reales, los seguimos padeciendo, se tiene que ir contra los presuntos culpables, se tiene que seguir el proceso judicial”, detalló.De igual modo, dijo que a diferencia del pasado bienio, en esta gestión no habrá negociación con los presuntos delincuentes que desfalcaron las finanzas del Estado, por lo que se dará seguimiento a todos los procesos.“También hemos dado muestra de que aquí no ha habido pacto como quien me antecedió, vamos a seguir investigando. Mi antecesor no hizo nada por litigar y evitar recargos, sobrecargos y todo lo que le aumentaron”, recordó.Prueba de ello, citó, es la detención en este gobierno de exfuncionarios duartistas y yunistas.“Detención de Bernardo ‘N’, Clementina ‘N’, Antonio ‘N’, exsecretario de Finanzas de Duarte y el 18 de abril de 2020 8 exfuncionarios del DIF de la época de Javier Duarte también fueron detenidos pero aquí apegados a derecho”, finalizó el Gobernador de Veracruz.