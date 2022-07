Cuitláhuac convivió con Secretario enfermo de COVID; afirma que no tiene síntomas

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez refirió que se hará la prueba de COVID-19 en cuanto tenga algún síntoma, esto, tras convivir en días pasados con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien este lunes confirmó que dio positivo al virus.En la conferencia de prensa en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, el mandatario aclaró que, si bien estuvo cercano al funcionario federal, hasta el momento no tiene ningún síntoma que pudiera generar alerta respecto de su salud.“No tengo síntomas, no tengo ningún síntoma, he sido escurridísimo con esa enfermedad pero tengo la fortuna de estar vacunado, no soy un caso asintomático, no lo tengo; sí me voy a estar monitoreando para ver cómo voy. Ante estos avisos hay que estar atentos ante el primer estornudo, cuidándome”.Asimismo, aclaró que el virus tiene un periodo de incubación, por lo que no está en riesgo de contagio, al no estornudar o toser entre otros síntomas, así como tampoco temperatura, por lo que se mantendrá pendiente de cualquier situación.“Recuerden las recomendaciones que nos daban cuando esto empezaba, el COVID tiene una etapa en la que se puede contagiar, tú puedes tenerlo y no contagiar a la gente porque el virus puede estar avanzando en tu cuerpo hasta que lo empieces a expulsar por la tos, estornudo, tres días antes o cuatro días antes te pudiste contagiar. Por ahora me siento bastante bien”, explicó.Finalmente, se dijo tranquilo y envió un saludo al Secretario de Gobernación así como también deseando que supere la enfermedad.“Le mando saludos al secretario de Gobernación, Adán Augusto, que se mejore pronto”, finalizó al confirmar que, por lo pronto, él no se realizará la prueba.Y es que este fin de semana en la ceremonia de inauguración de la refinería “Olmeca” en Dos Bocas, Tabasco, el mandatario veracruzano convivió con el titular de la SEGOB, quien este lunes informó en sus redes sociales que dio positivo al COVID-19.