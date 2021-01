Cuitláhuac critica a quienes buscan vacuna por su cuenta; ya hay Plan Nacional

De nueva cuenta, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez criticó a empresarios y gobiernos que buscan obtener una vacuna contra COVID-19 por su cuenta a pesar de que ya existe un Plan Nacional de Vacunación, situación que defendió como la vía “más rápida” para obtener las dosis.“Lo mejor es apegarse al Plan Nacional, ese es el medio más rápido para que lleguen las vacunas y se deje de hacer politiquería, lamento mucho que colegas Gobernadores estén con ese tema engañando a sus gobernados”, dijo García Jiménez este lunes, en conferencia de prensa.El Gobernador incluso hizo referencia al empresario veracruzano Alejandro Cossío Hernández, quien ha afirmado que obtuvo un contrato para adquirir 2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, para poderla vender en la entidad Tras las afirmaciones de Cossío, cabe señalar, el Fondo Ruso de Inversión Directa, encargado de dicha vacuna, desmintió que el empresario consiguiera las dosis.“Aquel que presuma que ya tiene un contrato y que tiene... ya ven lo que paso, salió un medio internacional a desmentir, que eso es falso, que no se puede tener. Lo lógico porque están dándole prioridad a los países que ya tienen contrato”, dijo el Gobernador al respecto.Por ello, García Jiménez reiteró que el Plan Nacional “es lo más pronto y no andar engañando a la gente”.“Vamos a hacer lo más rápido, ¿qué es lo más rápido? Pues no andar buscando el contrato si el Presidente de la República ya los tiene con todas las farmacéuticas y van a llegar antes, o sea, tenemos el Plan Nacional de Vacunación”, dijo.Además, expuso que la compra de vacunas no tiene que ver con falta de dinero, puesto que en Veracruz hay mil millones de pesos para el tema de Salud, pero la adquisición tiene que ver con la producción mundial de vacunas.“Todos los países están dijo y la producción mundial no es suficiente para satisfacer la gran demanda”, puntualizó.En este sentido, Cuitláhuac García reconoció que el Presidente de la República está realizando las acciones necesarias para abastecer de la dosis en el país y por ello ya realizó un acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que en febrero o marzo lleguen 24 millones de dosis de Sputnik V.Por ello, el Gobernador insistió en que lo mejor es apegarse al Plan Nacional de Vacunación, aunque refirió que quien pueda conseguir un contrato por vacunas, “que lo haga”.