Cuitláhuac cuestiona pocos logros de ASF ante desvíos; auditorías son tardadas

Ojalá la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “mejore”, expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que no son determinantes cuando de verdad se detecta daño patrimonial y además es demasiado tiempo el que esperan para entregar los resultados de las auditorías, por lo que cuestionó la efectividad que tienen.El titular del Ejecutivo dijo que ya hubo sexenios donde hubo desvíos y no resultó tan efectivo el actuar de la ASF.“¿Qué tan efectivas resultaron las auditorías que se hicieron?”, cuestionó al reiterar que ojalá eso mejore y sean más expeditas.Y es que acusó que hay entidades donde no coinciden sus observaciones con el actuar de los Gobernantes, aunque la ciudadanía expresa su inconformidad en las urnas al término de sus administraciones.En especificó, García Jiménez señaló a los pasados gobiernos en los estados de Colima y Michoacán.“Algo tiene que decir la ASF sobre muy cuestionables gobiernos y ya salieron, el de Michoacán por ejemplo”, definió.“Entonces qué sucedió con los que auditaban ahí, el gobernador (Alfredo Ramírez Bedolla, de MORENA) que llegó, se quejó públicamente de que (Silvano Aureoles Conejo, del PRD) no le dejó dinero ni para pagar a los docentes y se gastó en jets privados, en helicópteros creo que mil 400 millones de pesos algo así, ahí esta la nota”, dijo durante su conferencia de prensa de este lunes.Recordó que es el Gobernador del año 2020 de Michoacán y se espera que la ASF actúe, “vamos a ver, quizá me estoy equivocando y la Auditoría Superior de la Federación sí va a ir contra ese Gobierno”.Por otra parte, expuso que en Colima en 2020 era otro gobernador (José Ignacio Peralta Sánchez, del PRI) y ahí gana una gobernadora (Indira Vizcaíno Silva, de MORENA) en 2021.“¿Cuál fue la primera queja que hizo la Gobernadora? Igual, le dejaron secas las arcas y un deterioro enorme de la vida pública de ese Estado, curiosamente eran de los mas incisivos en la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores) contra el Gobierno Federal”.Al respecto, Cuitláhuac García fustigó que habrá que ver qué observaciones hizo la ASF en esos Estados, cuáles fueron sus montos “y vamos a ver la contundencia”.Y es que García Jiménez expuso que algunos gobernadores “quizá se la saben de todas todas y logran convencer a algunos auditores de la ASF de que no tienen nada (de irregularidades)” y curiosamente eran de los mandatarios más incisivos en la CONAGO contra el Gobierno Federal.