Cuitláhuac descarta “chivos expiatorios” en caso José Luis Gamboa

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, negó que Eduardo “N”, sobrino del periodista José Luis Gamboa, asesinado el 10 de enero de este año, sea un "chivo expiatorio", tal como lo afirmó su madre luego que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo aprehendiera por su probable participación en el crimen.Por el contrario, felicitó a la FGE por seguir el caso y "no haberlo soltado", sino que siguió investigando el hecho por meses y logró la detención del joven."Es importante que se hiciera la investigación, si hubiese sido un chivo expiatorio, al siguiente día lo sacan porque eso hacían antes, o sea, la presión mediática era tan fuerte que a los dos o tres días aparecía el supuesto asesino y que no sabía ni de qué lo acusaban", comentó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.Además, destacó que en Veracruz ya no hay un Estado cómplice."Eso es lo que nosotros señalábamos, que se tenían que ir de aquí porque el Estado era cómplice, nunca iban por -los autores materiales- y mucho menos por los intelectuales, esos se fugaban", dijo el titular del Ejecutivo.García Jiménez apuntó que las investigaciones sobre homicidios dolosos se tiene que analizar la motivación del crimen, porque a su decir, eso le da claridad del por qué se privó de la vida a una persona."En este caso vamos a proceder, por qué se dio y eso va a ir aclarando. Está iniciando el proceso judicial, apenas lo pusieron ante un juez y éste irá decidiendo de acuerdo con que se haga válido la defensa. Hemos procurado que se le dé su lugar a las defensas".Sobre si habría más involucrados en el homicidio del comunicador, dijo que corresponderá a la Fiscalía informar sobre el tema, insistiendo en que la importancia es hacer justicia, "eso es clave".Asimismo, el Mandatario destacó que hoy la coordinación entre el Poder Judicial y la FGE "es de lo mejor para conseguir justicia plena", por lo que reafirmó que en el hecho de José Luis Gamboa se inició un proceso judicial apegado a derecho."Y se determinarán bien sus presuntas responsabilidades y que se ponga ante un juez y de ahí seguir el proceso", precisó García Jiménez.Y es que dijo que ya se acabó la época de exposición mediática, que, según él, se hacía en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares; sino que ahora se hace una investigación seria por parte de la autoridad ministerial."Dándole seguimiento a los procedimientos con apego a derecho las investigaciones, a fin de lograr las sentencias. Se hace justicia y quien considere que no es así, que también sea a través de las instancias, eso también es muy importante porque va aclarando las cosas", expresó.De igual modo, recordó el caso del asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, donde la acusada, July Raquel "N", luego de decirse inocente y de sufrir violaciones en su proceso, fue declarada culpable.