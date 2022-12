Cuitláhuac en el Congreso: Más aplausos que preguntas de Diputados

Diputados de MORENA y de otros grupos políticos mostraron su respaldo al Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.A nombre de su partido, Adriana Esther Martínez Sánchez, afirmó que estuvo a la altura del reto y ya hizo más que los 2 Gobiernos anteriores e incluso vitoreó al mandatario.Afirmó que hace 4 años el Estado se caía a pedazos, con una crisis de inseguridad y cifras de homicidios “peores que las de Irak”.“Todavía nos quedan casi 2 años de seguir transformando a Veracruz; es un honor estar con Obrador y Cuitláhuac. Viva Andrés Manuel López Obrador, Viva Cuitláhuac García Jiménez, Viva México, Viva Veracruz, viva la Cuarta Transformación”.Por su parte, el diputado del PRI, Marlon Ramírez, dijo que asumen con responsabilidad por los errores del pasado, pues ello se refleja en el voto, sin embargo, pidió escuchar a la minoría tal y como lo hizo el tricolor en el pasado.“En 1976 el PRI entendió que tenía que dar paso a la representación política y creamos los diputados de representación proporcional”.Señaló subejercicios, problema de dengue, pidiendo que comparezcan los jefes de las unidades administrativas, advirtiendo: “Como los veo me vi, como me ven se verán”.El diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, dijo que no se debe de permitir un retroceso, por ello invitó a una “suma de voluntades”.“El futuro mejor será nuestro si entre todos lo construimos; hoy es tiempo de consensos, de conciliación y de alianzas; es hora de buscar juntos las respuestas que necesita y demanda la sociedad veracruzana, de nosotros depende estar a la altura de estos reclamos”.La diputada del PVEM, Tania María Cruz Mejía, destacó la disciplina financiera y agenda sustentable del actual Gobierno estatal, así como la rehabilitación de centros de salud, ofreciendo ayudar en la regularización de escuelas públicas.“A nombre de nuestros alcaldes, alcaldesas, síndicos, regidoras y regidores emanados del Partido Verde reconocemos el esfuerzo y el apoyo que ha brindado en distintas ocasiones a los municipios siempre pensando en el bienestar del pueblo veracruzano”.El diputado de Fuerza por México, Juan Enrique Santos Mendoza, afirmó que a 4 años de Gobierno es claro que se superó la crisis política y económica de la entidad, con un gobierno que es ejemplo de “austeridad”.“Me permito reiterarle que desde la corriente política que represento estamos en la disposición de seguir sumando esfuerzos y de trabajar de la mano con su Gobierno y con el Gobierno de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.