Cuitláhuac García arremete contra votantes opositores de Reforma Eléctrica

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, arremetió en contra de la oposición que rechazó, este domingo, la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, definiendo a los legisladores federales del PRI, PAN, PRD y MC como “traidores”.A través de sus redes sociales, el Mandatario veracruzano expuso que los diputados que emitieron su voto en contra no están defendiendo la soberanía energética del país.Además, sostuvo que esta acción será recordada por el pueblo, así como el nombre de quienes se opusieron la reforma por defender empresas transnacionales.“El pueblo no olvidará los nombres de los 222 traidores que defendieron el interés de las empresas trasnacionales generadoras de energía eléctrica en lugar de defender la soberanía energética del país”, escribió el Mandatario estatal.Y es que, con 275 votos a favor y 223 en contra, no se alcanzó la mayoría calificada de 333 votos que se necesitaba para aprobar la propuesta del Presidente en materia energética.La oposición dejó en claro que esta es la derrota más grande de Morena y amenazaron con mantener la misma estrategia para rechazar las propuestas del partido en el Congreso de la Unión.No obstante, el gobernador Cuitláhuac García definió que la victoria de sus adversarios no es ni un “garabato de triunfo”.“No es ni siquiera un garabato de ‘triunfo’ del PRI-PAN-PRD-MC, es una traición al interés popular”, finalizó en su publicación.