Cuitláhuac García descarta diálogo con Ricardo Monreal

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez descartó de manera categórica la posibilidad de un diálogo con el senador Ricardo Monreal Ávila, para no incluirse en el “juego mediático”, ante las diferencias que mantienen ambos personajes políticos.En entrevista realizada en un café del centro de la ciudad de Xalapa, el mandatario estatal reiteró que, a pesar de no coincidir en muchas ocasiones con las posturas del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es respetuoso de las mismas.Sin embargo, expuso que no es necesario entablar diálogo con Monreal ya que en el momento que se requiera algo de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, existe comunicación con los senadores veracruzanos.“No, la verdad no –entablará diálogo con Monreal–, porque hay mucho juego mediático y tenemos opiniones diferentes lo cual lo único que tendríamos que hacer es respetarlo. Yo respeto la de él, no la comparto, pero solo hasta ahí. Yo dialogaré con los senadores veracruzanos y hasta el momento así ha sido”, manifestó.Y es que el senador Ricardo Monreal ha hecho críticas al Estado de Veracruz, donde primero descalificó la aplicación del delito de ultrajes a la autoridad y aseguró que éste es utilizado para detener a los adversarios políticos.Asimismo, tras la detención de José Manuel “N”, secretario técnico de la JUCOPO del Senado, acusó que se trató de una persecución política y junto con el senador Dante Delgado advirtió que continuarán con sus acciones para echar abajo el delito de ultrajes, así como liberar a su colaborador quien fue vinculado a proceso este martes.