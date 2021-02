Cuitláhuac García pide a alcaldes de Veracruz garantizar elecciones limpias

El gobierno de Veracruz no solapará situaciones irregulares en materia electoral durante el proceso vigente en la entidad y se actuará conforme a la Ley, afirmó el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien hizo un llamado a los 212 Ayuntamientos a sumarse a estas acciones para evitar desvío de recursos públicos, así como los programas sociales con fines electorales.



Desde la Ciudad de México donde acudió este domingo para firmar el “Acuerdo Nacional por la Democracia”, el mandatario veracruzano afirmó que la función de su administración es promover las condiciones de certeza para la realización de este proceso.



Por ello, destacó la convocatoria que hizo el Ejecutivo federal para signar este acuerdo para asegurar el respeto a la determinación del pueblo, para consolidar una verdadera democracia.



“Nosotros vamos actuar como Ejecutivos, gobernadores de todos y todas en nuestros estados y esperamos que la ciudadanía acuda a las instancias a denunciar y que se formulen las denuncias, que la instancia proceda en contra de quien acredite esos delitos, no vamos a proteger, ni a solapar a nadie, ese es mi compromiso”, dijo al reiterar el llamado a los 212 alcaldes para ceñirse a estas acciones.



“Ojalá todos estén en la misma lead, hablo de autoridades municipales también, no solamente funcionarios estatales, sino también en los municipios y de esta manera hagamos una histórica elección, entre todos, autoridades y ciudadanos y las instancias que sancionan, que también procedan de esta manera a fin de que demos un ejemplo de democracia, hay que revertir aquel daño que se hizo después de un triunfo democrático en el año 2000, un triunfo del pueblo, porque después inmediatamente hubo una traición al pueblo”, señaló.



García Jiménez aseveró que luego de la elección de 2018 se logró un cambio democrático, el cual se debe consolidar con esta elección intermedia donde se renovará el Congreso federal, en Veracruz el Congreso local y las 212 alcaldías.



“Hay una incipiente democracia, por ello es importante el llamado del presiente y el hecho de que hoy nosotros que provenimos de la lucha por una democracia plena, estemos también adhiriéndonos también al plan, a acuerdo democrático impulsado desde nuestros gobiernos”, expuso.



Finalmente, el Jefe del Ejecutivo de Veracruz aclaró que al momento no se cuenta con denuncias o situaciones que presuman una injerencia en el proceso, pues reconoció que en este momento en la entidad las fuerzas políticas en su mayoría se encuentran en los procesos de selección de sus candidatos.



El “Acuerdo Nacional por la Democracia”, fue signado por las autoridades de los estados de Chiapas, Morelos, Puebla, Baja California, Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México.