Cuitláhuac insta a no buscar intermediarios para reemplacamiento vehicular

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, recomendó a la ciudadanía interesada en el reemplacamiento vehicular, no buscar intermediarios para sus trámites y llamar a las líneas telefónicas que se habilitaron para otorgar informes, responder dudas y así evitar hacer filas o pernoctar en los lugares de canje de las láminas."Se abrió un teléfono con varias extensiones para que la gente hable antes y le aclaren las dudas, lo mejor es hablar antes", comentó el mandatario a su salida al módulo de licencias, ubicado en la avenida Ávila Camacho, al que acudió a hacer fila para renovar este documento de tránsito."Hoy voy a publicar los teléfonos para que la gente pueda llamar ahí y se aclaren las dudas, es mejor que lo hagan de manera directa porque sí, en efecto, puede haber ahí algún abusadillo que quiera cobrar por el trámite, por agilizar, no es así, todo es en ventanilla e individual", aclaró.García Jiménez, atribuyó las largas filas que se han observado en las oficinas de Hacienda del Estado, a que las personas están aprovechando los descuentos y condonaciones para pagar sus contribuciones vehiculares, ahora que recibieron el segundo pago del aguinaldo y la primera quincena de enero."Si ha habido buena respuesta para pagar, para hacer sus trámites, y vengo a probar que en efecto está funcionando", aseveró al insistir que no tiene sentido madrugar para realizar los trámites porque se puede hacer en los seis primeros meses del año."También hay un trámite que se hace vía Internet y con ese ya tienen derecho a los descuentos, y todo está funcionando; el exhorto es que asistan de manera individual, no busquen intermediarios, lo mejor es ir y si tuvieran dudas que hablen a los teléfonos que hoy publico en las redes", reafirmó.Además el Mandatario, comentó que por ahora no está contemplado ampliar el plazo para que los propietarios de vehículos cambien las placas del 2016 y anteriores, insistiendo que aún tienen tiempo para hacer el canje por las láminas que emite su Gobierno."Vamos a ver (si se amplía), pero yo veo buena respuesta, no se cuántas (personas han aprovechado los descuentos), pero sí son bastantes, lo veo por los trabajadores que nos reportan, y los jefes de las oficinas de Hacienda también", aseguró el gobernador de Veracruz, quien tras finalizar su trámite mostró su licencia de manejo con vigencia al 2025.