Cuitláhuac insta al DIF y municipios a dar apoyos sin sesgos para evitar observaciones

Al entregar apoyos y presentar a Rebeca Quintanar Barceló como directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhortó a todos los servidores públicos a no condicionar los beneficios y que no existan intermediarios.



“Estamos analizando las formas en cómo debemos hacer llegar esto a las personas que más lo necesitan y queremos pedirles que nos ayuden para que no haya este manejo tendencioso de este tipo de apoyos hacia la gente (…).



“Para que nosotros podamos reportar como un instrumento así ‘formalito’ al DIF nacional de que se está haciendo la entrega tal y como nos lo han pedido en varios instrumentos operacionales, que operan estos proyectos y así ya libremos la cuestión de observaciones y podamos también hacer una marca diferente de como se hacía antes”, instó.



A las autoridades municipales pidió coordinarse con el organismo “para verificar que en los eventos realmente se distribuya el beneficio a la población, de esta manera también se está abonando a la transparencia y evitarán observaciones”, solicitó.



Además, suministró 5 mil 447 estufas ecológicas, 2 mil 11 paquetes de láminas y 756 captadores de agua para municipios del centro del estado del programa Desarrollo a la Vivienda, también anunció que comunidades marginadas recibirán 150 paquetes de huertos escolares, paquetes apícolas, así como conejos y gallinas como parte de Proyectos Productivos; para este objetivo, se contará con el apoyo de planteles educativos.



Los 27 municipios a los que se les apoyó, ubicados en la región Centro, son Acajete, Apazapan, Banderilla, Camarón de Tejeda, Coatepec, Cosautlán, Cotaxtla, Emiliano Zapata, Ixhuatlán de los Reyes, Jamapa, Jilotepec, Las Minas, Las Vigas, Medellín, Paso de Ovejas, Perote, Puente Nacional, Rafael Lucio, Soledad de Doblado, Tatatila, Teocelo, Tlacolulan, Tlalixcoyan, Tlalnehuayocan, Úrsulo Galván, Veracruz y Xalapa.