Cuitláhuac llama a la unidad ante pandemia, a Gobernadores que insisten en Pacto Fiscal

Promuevan la unidad, no la división, expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a sus homólogos del noreste, ante la insistencia por un nuevo Pacto Fiscal.



Luego de que este sábado, los gobernadores del noreste realizarán la Reunión Estratégica de Gobernadores y Empresarios donde se definieron las líneas y acciones para hacer frente a los efectos económicos que causa el COVID-19, el Ejecutivo fijó su postura.



En este sentido, Cuitláhuac García se sumó al llamado de unidad nacional que esté viernes hizo el mandatario de Chiapas, Rutilio Escandón.



Al respecto, García Jiménez hizo alusión a los participantes de la sexta reunión de los Gobernadores del noreste: Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosa Aispuro, de Durango; Silvano Aureoles, de Michoacán y Miguel Riquelme, de Coahuila, con un grupo del sector empresarial, quienes insistieron en una revisión de la Ley de Coordinación Fiscal.



"Así no Gobernadores, promuevan la unidad, no la división. Coincidimos señor Presidente @lopezobrador_ con su proyecto de desarrollo. Con justicia, igualdad y dignidad, somos un sólo México", expuso el Ejecutivo veracruzano en sus redes sociales.



Es así que, García Jiménez y sus homólogos de MORENA coinciden en continuar con el apoyo al proyecto de desarrollo que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Días anteriores, el Gobernador veracruzano fijó su postura al respecto, donde señaló que en este momento la emergencia sanitaria por el Coronavirus es la prioridad y no el Pacto Fiscal.



“Hoy vivimos un enorme problema de salud que necesita de nuestra organización generosa, voluntad política y unidad social plena para resolver la emergencia nacional. Todos nos debemos al mismo esfuerzo: cuidar al pueblo que es quien manda, sin diferencias políticas de gobierno”, publicó en un mensaje.