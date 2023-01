Cuitláhuac mantiene críticas pero no corta con Conferencia de Gobernadores

En la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se analizará la propuesta de Veracruz para que el próximo presidente de ese organismo sea electo por voto abierto de todos los mandatarios integrantes y no a través de una lista.Durante conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó su asistencia a este evento que se llevará a cabo el cinco de febrero en el estado de Querétaro y señaló que se tomará en cuenta su petición de que la presidencia se defina de manera democrática.El jefe del Ejecutivo del Estado adelantó que le hizo patente al titular de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López, su propuesta de que el nombramiento del presidente de la CONAGO sea abierto y esta se tomó en cuenta para aplicarse en los procesos futuros.“Nos han extendido la invitación para asistir a la CONAGO el cinco de febrero, he confirmado mi asistencia y mantenemos la postura de que sea una elección abierta para el presidente de la CONAGO. Esta vez va a ser por elección, no de una lista que hicieron y se seguía, no va a ser así ahora. Se aceptó que se va a ser el mecanismo, el Secretario de Gobernación habló con el Secretario Técnico y se acordó, el punto a acordar es ese, la elección del próximo presidente de la CONAGO”, detalló.En ese sentido, García Jiménez descartó buscar la presidencia de la CONAGO para evitar suspicacias, ya que fue su propuesta que se abriera la votación.“Yo me reservo, porque yo fui el pugné por cambiar eso, se vería muy ambicioso de mi parte, yo pugné porque no lo veía bien, era una lista de gobernadores ya que alguien hizo hace mucho tiempo y a Veracruz no le tocaba. Dijimos no, debe ser por elección. Ahí lo decidirán los compañeros gobernadores, gobernadoras y jefa de Gobierno”, finalizó.Cabe señalar que Querétaro será sede de la próxima reunión plenaria de la Conago el próximo 5 de febrero, donde se designarán nuevos presidente y vicepresidente.Actualmente sin dirigente por el término de periodo del oaxaqueño Alejandro Murat, el sindicato de gobernadores elegirá uno en Querétaro y, de acuerdo con la tradición del grupo, sería el anfitrión de la reunión, por lo que se postularía a Mauricio Kuri de forma natural.No obstante, en la sesión está prevista para realizarse previo a la reunión republicana por el aniversario de la Constitución en el Teatro de la República, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se tomará en cuenta la propuesta del gobernador Veracruzano, para que este modo de designación cambie y se realice por voto de los asistentes.