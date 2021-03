Cuitláhuac no frenará conferencias informativas por periodo electoral

Durante el periodo de elecciones en el estado de Veracruz, las conferencias informativas del Gobernador continuarán, ya que con ello se atiende el derecho a la información, expuso el propio titular del Poder Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez.



Al igual que el Presidente de la República, el Mandatario veracruzano sostuvo que continuará realizando conferencias de prensa informativas, destacando que en todo momento se cuidará que no exista ningún comentario a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección.



Al puntualizar que el 4 de abril se dejarán de promocionar las obras y acciones de Gobierno en materia de comunicación, dijo que eso no significa que se dejen de realizar.



El Gobernador recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) se excedió en lo ordenado en la sentencia donde impedía al Ejecutivo federal realizar sus conferencias matutinas y por ello revocó las medidas cautelares contra el Presidente y las restricciones para él y los servidores públicos.



Aunado a ello, expuso que la Contraloría General del Estado ya emitió los lineamientos a las dependencias para apegarse a la Ley y no intervenir en las elecciones y mucho menos permitir que exista desvío de recursos a campañas.



Por tanto, la promoción de las acciones del Gobierno Estatal se suspenderá a partir del mes de abril, tal como lo marca la ley electoral, adelantó Cuitláhuac García al reiterar que no se tolerará el desvío de recursos públicos para apoyar a candidatos o partidos.



Agregó que, incluso, la Contraloría General ya capacitó a la estructura del Estado, con respecto de lo que se puede y no hacer, para evitar incurrir en irregularidades durante el desarrollo del proceso.



El Mandatario dejó en claro que en Veracruz se respetará a cabalidad el “Pacto por la Democracia” que se signó el domingo, tras la convocatoria del Ejecutivo federal, por lo que se cumplirá con lo que plantea la autoridad electoral donde suspenderán promoción, más no las acciones del Estado y tampoco las conferencias de prensa.



“En abril se suspende la promoción de las acciones del gobierno pero el trabajo continuará”, dijo al reiterar que las conferencias de prensa continuarán con sana distancia y con todos los protocolos, ya que la población tiene derecho a estar informada.