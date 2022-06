Cuitláhuac no meterá manos en MORENA; anunciará a quién apoyará en 2024

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dejó en claro que es respetuoso de la vida interna de todos los partidos políticos, en especial de MORENA, que fue el que lo postuló para la Gubernatura, por lo que como Ejecutivo del Estado no interviene en las decisiones y acciones de esa fuerza política.“He sido muy cuidadoso de expresarme con respeto no sólo al partido de donde provengo, sino a todos, no he denigrado a ningún dirigente de otro partido, me mantendré respetuoso. Soy militante de MORENA, participaré los domingos o los días que no me ocupe el Gobierno, mis horas libres las puedo ocupar para leer, ver cine, películas por Internet y también lo que sucede en el partido, estoy muy atento en lo que pasa a nivel nacional con mi partido”, puntualizó.En la conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno este miércoles, dejó en claro que es militante y como tal hará un pronunciamiento respecto a la situación que se viene de aspirantes para 2024.“Les anticipo, sí me interesa lo que está haciendo a nivel nacional, las perspectivas de nuestro movimiento, en un fin de semana haré un posicionamiento, en una plaza pública, en un domingo libre, de manera personal, como miembro del partido que me postuló, yo no hablo por el partido, eso que lo haga el dirigente o los dirigentes nacionales. No sólo hay renovación en MORENA, sino también se habla mucho de los que podrían ser los candidatos o candidatas en 2024, yo quiero comunicar a todos los que hacemos la política mi postura, hacerla pública, para dejarlo en claro”, dijo.En ese tenor, afirmó que lo hará un domingo del mes de julio, en un horario no laboral y sin desviar recursos públicos, pues insistió en que será un pronunciamiento a título personal y como un militante más de MORENA.“No hay uso de recursos públicos para ningún partido, no se puede hacer uso de recursos públicos para estas acciones partidistas, fuera de horas laborales, el fin de semana pero de sus propios ingresos”, expuso.En ese tenor, García Jiménez insistió en que él, al igual que el resto de los integrantes de la administración estatal, están en libertad de acudir a eventos partidistas en sus tiempos libres, sin distraerse de su responsabilidad en el gobierno y sin utilizar recursos o bienes públicos.