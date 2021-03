Cuitláhuac no se “rebajará” al nivel de insultos de Fernando Yunes

Al señalar que es respetuoso de la investidura del Ejecutivo y de los presidentes municipales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó entrar en polémicas tras los insultos de los que fue objeto por parte del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.



En días pasados, el edil porteño fue acusado de usar “influyentismo” para que su suegra recibiera la vacuna contra COVID, lo que incluso fue referenciado por el Gobernador en una pasada conferencia de prensa.



Esto generó una respuesta inmediata de Yunes Márquez, quien en una radiodifusora insultó y retó al Mandatario estatal.



“Sin palabras”, dijo al respecto García Jiménez y por ser respetuoso de las investiduras comentó que no se “rebajaría” a responder los ataques.



“No puedo responder en los términos que él habla, debo respetar la investidura, no puedo rebajarme a los términos que el expresó, sin comentarios”.



Por lo anterior, adelantó que no hará más comentarios sobre esta situación.