Cuitláhuac pide a docentes sacrificarse y viajar por vacuna; otros quisieran oportunidad

Ante inconformidades en el sector, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, pidió a los docentes y trabajadores de la educación de la entidad hacer el “sacrificio” y viajar por la vacuna antiCOVID a uno de los municipios donde se aplicará, señalando que hay otros sectores que quisieran esta oportunidad.



Al comparar que no se trata de “cuadernillos” como los que se repartieron para las clases a distancia, el Mandatario aseguró que las dosis de CanSino no se pueden llevar a cada zona del Estado por distintas cuestiones técnicas y de logística, como la refrigeración y custodia que necesita.



García Jiménez explicó que fue la Federación quien determinó aplicar este fármaco para que sea de una sola dosis y no volver a repetir esta estrategia, la cual requerirá que profesores viajen a Xalapa, Boca del Río, Orizaba, Tuxpan o Coatzacoalcos.



“Sacrifiquemos comodidad por salud”, dijo al reconocer que hay zonas alejadas que sí impondrán un esfuerzo a los trabajadores de la educación.



