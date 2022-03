Cuitláhuac pide instaurar vuelo de Veracruz Puerto al “Felipe Ángeles”

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, invitó a las diferentes aerolíneas a generar un viaje directo del Aeropuerto Internacional “Heriberto Jara Corona” de Veracruz al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), nueva terminal aérea de la Ciudad de México (CDMX), que dará servicio también al Estado de México e Hidalgo.En conferencia de prensa, el Mandatario estatal explicó que el nuevo aeropuerto cuenta con tecnología de punta, así como con los espacios para una eventual ampliación en el futuro, donde poco a poco irán llegando más aerolíneas.“La demanda se va dando poco a poco, cuando tú inicias un negocio tus clientes van a ir llegando poco a poco, eso va a pasar con este aeropuerto; las aerolíneas que van a ser las usuarias van a ir poco a poco ingresando”, dijo.Por lo anterior, manifestó que, en el momento que se inaugure el primer vuelo directo de Veracruz al AIFA, viajará como pasajero y además invitará a medios de comunicación para para dar cuenta de la nueva ruta, así como de la terminal aérea puesta en operación el lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.“El uso de este tipo de instalaciones comerciales va creciendo, la demanda se va dando poco a poco, eso va a pasar con este aeropuerto, las aerolíneas que son las usuarias van a ir llegando poco a poco. Me comprometo hacer ese viaje de la primera aerolínea que viaje de Veracruz a Ciudad de México y sorteamos unos dos o tres boletos para los periodistas, para ver la ruta”, adelantó.Lamentó que muchas voces señalaran en la ceremonia de inauguración a una vendedora de alimentos, cuando las instalaciones del aeropuerto eran lo destacable por lo que representan para el país, pues se trata de una terminal aérea de primer mundo que sólo en su primera etapa moverá a 20 millones de pasajeros.Y es que el Mandatario asistió a la inauguración de este aeropuerto y aunque aceptó que el ingreso aún no se marca en las aplicaciones, afirmó que este tipo de detalles se restablecerán.Por otra parte, sostuvo que el tiempo que se hizo de este nuevo aeropuerto a Palacio de Gobierno fue de 3.5 horas y reiteró aunque el Google Maps aún no tiene registro para llegar al AIFA, son detalles que serán restablecidos.“Del aeropuerto a Palacio de Gobierno, tres horas y media, porque la salida quedó hacia este lado y entonces puedes utilizar la autopista Pirámides-Tuxpan”, explicó.