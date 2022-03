Cuitláhuac pide no criminalizar marchas del #8M; se apoyará a protestas

El Estado brindará las facilidades para las marchas de las mujeres en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” este 8 de marzo, ya que lo único que hacen es buscar la dignificación, por lo que no se debe criminalizarlas o tacharlas de violentas, resaltó el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez.Durante entrevista, el Ejecutivo del Estado se dijo respetuoso de la libertad de expresión de ese sector de la población que año con año realiza estas movilizaciones.“Nosotros pensamos que hay también una exageración en señalamiento que se le hace a las mujeres que marchan, se les quiere poner como que son violentas, no es así, la gran mayoría viene exigiendo en el Día Internacional de la Mujer reivindicaciones, haciendo señalamientos, es un día de libertad de expresión que se debe hacer patente y que ellas podrán hacer ese ejercicio. No hemos tenido graves problemas, se ha ofrecido el diálogo en casos que existiera algo”, dokp.Manifestó que en su gobierno no ha habido “graves problemas” con las féminas en estas movilizaciones, con quienes en los momentos que ha sido necesario se ha dialogado, por lo cual manifestó que están su derecho de protestar contra “el machismo” que prevalece en la sociedad.“Pensamos que no debemos criminalizar la protesta, yo creo que la gran mayoría de las mujeres no hacen desmanes, ni creo que se les pueda llamar así, poner muy claro tu expresión ese día, como ellas lo quieran hacer, si tiene que haber un reclamo porque tenemos un machismo que tiene que acabar, debemos entender la sociedad, más que señalarlas de que en sus formas de protesta, es atender lo que están reclamando”, señaló.Asimismo, García Jiménez manifestó que, para llevar a cabo estas marchas o movilizaciones, no requieren de la autorización del Estado, pues insistió en que se trata de demandas justas y de las cuales su gobierno es respetuoso.“Está a criterio de ellas, es un movimiento de reivindicaciones feministas de la mujer y no es de solicitar permisos al gobierno, yo lo entiendo así, se trata de un movimiento, ellas aplicarán sus propios criterios, sin duda”, insistió.Finalmente, el gobernador veracruzano resaltó que en su administración se han aplicado las políticas de equidad y género, que buscan acabar con la agresión a las mujeres.