Cuitláhuac plantea a Gobernadores “apretar” a Fiscalías para que trabajen

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, planteó a sus homólogos exigir que las Fiscalías de todos los Estados de la República den mejores resultados, abogando por “reconsiderar” la autorregulación de estos organismos e incluso la permanencia de sus titulares ante pésimos resultados, sin violar sus autonomías.



El mandatario participó virtualmente en la XLVI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde pidió a otros gobernadores que tampoco solapen ineficiencias estructurales o la omisa actuación de fiscales.



“Tenemos que pugnar porque las Fiscalías Estatales reporten mejores resultados; para ello, la autorregulación e incluso la permanencia de sus titulares ante pésimos resultados debe reconsiderarse. Obviamente mediante mecanismos que no vulneren su autonomía pero que tampoco solapen ineficiencias”, publicó por redes sociales al reportar lo que expuso durante la reunión.



García Jiménez recordó que en Veracruz, el cambio de Fiscal que decidió el Congreso del Estado “trajo resultado muy positivos”.



Asimismo, al referirse a los policías, advirtió que debe construirse su legitimidad y vigilar que no coludan con criminales.



“Construir la legitimidad de la autoridad, una que esté lejos de la corrupción, que no esté metida en los negocios de beneficios de particulares, mucho menos en los círculos de los delincuentes de cuello blanco o de delincuencia organizada”.



Con esa legitimidad, dijo, se transmitirá fácilmente el sentimiento de confianza ciudadana en los elementos de la policía de proximidad.



“Esto, desde luego, va a la par de las acciones para crear estructuras, procesos y sistemas que van a desarrollar de manera confiable, sistemática y sostenible el binomio confianza-efectividad que toda la corporación policial de proximidad debe tener”.



García Jiménez explicó que la estrategia fundamental a mediano y largo plazo tiene que ver con romper los círculos de la desesperación y descomposición social causados por la inequidad e injusticia desde la intervención directa de un gobierno que ante ello tiene la obligación de redistribuir la riqueza entre los más desfavorecidos y marginados.



El Gobernador veracruzano insistió que se debe construir una paz y tranquilidad basada en el bienestar de las mayorías, en el que debe participar la Federación de la mano de los Gobiernos Estatales.



Finalmente, Cuitláhuac García comentó que en dicha plenaria —en la que fue acompañado por la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez— se aprobaron por unanimidad los criterios para la fórmula de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).