Cuitláhuac presume austeridad en salario; es el más bajo de los gobernadores

El Ejecutivo de Veracruz devenga un salario mensual aproximado a los 60 mil pesos, por lo que es el que cuenta con la remuneración más baja en comparación con el resto de mandatarios del país, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Este lunes en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno el mandatario, fue cuestionado respecto a que el Presidente adelantó que daría a conocer los servidores públicos de todo el país que devengan sueldos altos.“Soy el que menos gana de todos los gobernadores a nivel nacional, no tengo bonos, no soy empresario, no tengo acciones de nada, mi único ingreso es lo que nominalmente gano, corresponde a lo que yo tengo de ingreso con los bienes que yo tengo”, expuso.En ese sentido, se le cuestionó a García Jiménez respecto al salario del alcalde de Poza Rica que cobra más de 150 mil pesos, a lo que aclaró que no es competencia del Ejecutivo obligar a los ediles, así como a legisladores obligarlos a disminuir sus salarios por lo que reiteró el exhortó a que se ajusten.“Cada quien, con su culpa, hay una situación importante, no se ha legislado lo suficiente, sobre el Ejecutivo para delimitar los salarios. Si yo gano casi 60 mensuales mi exhorto fue que todos fueran igual, pero no fue así y yo no puedo obligarlos, el Presidente gana 105 y algunos lo exceden, que bueno que se dé a conocer”, señaló.Reconoció las acciones del Congreso, así como del Poder Judicial para ajustar gastos, sin embargo, insistió en que como gobernador no tiene la potestad para obligarlos a disminuir sus salarios.