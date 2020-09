Cuitláhuac prometió bajar delitos en 2 años; resultados “se están dando un poco antes”

Luego de que la Federación confirmara la reducción de delitos en Veracruz , el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que “se están dando un poco antes” los resultados de su compromiso para comenzar a disminuir los índices delictivos en por lo menos dos años.Tras la Mesa para la Construcción de la Paz en Poza Rica, el mandatario destacó que en su segundo año de Gobierno logró sacar a la entidad de los primeros lugares de criminalidad.“De esta manera vamos a ir poco a poco cumpliendo a lo que nos habíamos comprometido, que en dos años íbamos a dar resultados y se están dando un poco antes los resultados prometidos", expresó Cuitláhuac García Jiménez.Cabe recordar que en febrero de 2019, ante el Senado, el Gobernador reconoció que los resultados en el combate a la delincuencia tardarían como mínimo dos años en verse “Las acciones preventivas, las serias, que van al fondo del problema, van a tardar en dar resultados por lo menos dos años, quizá algún mandatario mintió diciendo que en seis meses pero no; si vamos al fondo del problema las acciones preventivas van a tardar, las de contención que son las que ahorita tendrían una acción efectiva tienen que ver con la Guardia Nacional y esas son las que van a garantizar seguridad a la población”, dijo.Ahora, ante la disminución de homicidios dolosos, extorsiones y secuestros, García Jiménez afirmó que no se dejará de trabajar de manera conjunta con las 18 Mesas regionales de Seguridad.Mencionó que en los primeros ocho meses del 2020, Veracruz se colocó por debajo de las estadísticas de la media nacional en homicidios dolosos —que se redujeron en 20 por ciento—, robo a vehículo y robo en general.Asimismo, enfatizó que en las últimas 24 horas no se registraron ejecuciones de personas y durante toda su gestión ya ha habido 31 en cero homicidios, reconociendo la labor de las Fuerzas Armadas, Fiscalías, Estado y municipios.