Cuitláhuac reclama al INE: Debe haber consulta por Revocación

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, exigió nuevamente al Instituto Nacional Electoral (INE) llevar a cabo la consulta para la “Revocación de Mandato” y con ello cumplir con el derecho de la población del país a la democracia.En conferencia de prensa, el Mandatario estatal resaltó la respuesta de los ciudadanos veracruzanos, al sumar más de 847 mil firmas para pedir la realización de la “Revocación de Mandato”.Señaló que lo que pretexta el INE para no llevar a cabo este proceso que es la falta de recursos, no puede coartar la decisión ciudadana cuando se repartieron más de 5 mil millones de pesos para partidos y salarios de funcionarios electorales.“Pido al INE que no ignore la petición de la sociedad veracruzana, acaba de repartir más de 5 mil millones para partidos”, expuso.Por lo anterior, reiteró que Veracruz se ubica entre los estados con una mayor participación ciudadana que exige la realización de la consulta ciudadana sobre la “Revocación de Mandato”.Respecto al número de firmas de apoyos en el país para la revocación de mandato, destaca que el Estado de México suma un millón 25 mil 339, mientras que la CDMX 900 mil, seguido de Veracruz con 847 mil 448 firmas, así como Tamaulipas que lleva 269 mil 477.