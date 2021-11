Cuitláhuac responde a Monreal; niega abusos con detenciones por ultrajes

Luego de que el senador por MORENA, Ricardo Monreal, acusara que el delito de ultrajes a la autoridad “está de moda” en Veracruz para cometer detenciones arbitrarias y encarcelar a personas, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que se violen derechos humanos y advirtió que se actúa contra los “auténticamente delincuentes”.Durante entrevista realizada la mañana de este lunes, el mandatario estatal fue cuestionado al respecto de este exhorto que hiciera el Senador de su propio partido, a lo que expuso que en la entidad se garantiza el derecho de detenidos por presuntos delitos.“Aquí no hay ninguna violación (de derechos) que nos cause preocupación, porque estamos pendientes y coordinados, se hace justicia y tampoco vamos a permitir que los que son auténticamente delincuentes se salgan con la suya”, dijo.No obstante, a decir de García Jiménez, se revisará el señalamiento que hizo Monreal, quien exhibió que seis jóvenes que fueron detenidos y encarcelados desde el pasado mes de septiembre.De acuerdo al Senador, los seis jóvenes no ofrecieron resistencia al arresto, pero que luego se les acusó de agredir a dos oficiales con armas blancas, algo totalmente falso.Ante ello, García Jiménez respondió que el caso en cuestión sigue su curso, por lo que se revisará más a fondo, sin embargo, dejó en claro que en Veracruz quien infringe la ley, es juzgado, pues no hay impunidad.“Se va a revisar, no hay ningún problema, recuerden que aquí por fortuna hay una coordinación muy buena entre los órdenes de Gobierno, las instancias judiciales, las de procuración de justicia y se garantiza el derecho de los presuntos responsables a presentar sus pruebas, sus apelaciones. Sigue el proceso como es”, dejó en claro el Jefe del Ejecutivo del Estado.