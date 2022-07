Cuitláhuac reta al TEPJF a seguirlo multando por apoyar a AMLO

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que el Congreso del Estado aún no le notifica sobre la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso de Revocación de Mandato en su contra.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, reiteró su apoyo al titular del Ejecutivo Federal y retó al máximo órgano jurisdiccional electoral del país a seguirlo multando por respaldar a AMLO y definirlo como "el mejor" Presidente que ha tenido el país en los últimos 30 o 40 años."Ya lo dije aquí: es un honor estar con Obrador, sanciónenme lo que quieran por estar con él, es el mejor Presidente, pésele a quien le pese. Es el mejor Presidente que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años. Es la verdad y aunque la verdad les duela a los adversarios, pues adelante", indicó.Además, dijo que el Congreso de Veracruz no le ha notificado o aplicado alguna sanción, por orden del TEPJF, insistiendo que desconoce de este tema."Difiero del criterio que utilizaron para decirnos que actuamos en favor del Presidente de la República cuando estaba la revocación de mandato en ese contexto pero fue cuando el Parlamento Europeo cuestionó al Presidente de México, es importante que un gobernante de un Estado confederado a esa República dé su opinión, hable, en el mundo pasa", justificó.Por ello reafirmó que en ese contexto él y otros titulares de Ejecutivos estatales emitieron un comunicado para exponer que en México se estaba haciendo justicia en el país, en respuesta a esa expresión de los eurodiputados que consideraron "infundada"."Dimos los argumentos de por qué era infundada, nosotros no decidimos que el Congreso atacara al Presidente en tiempos de revocación, eso lo decidieron ellos. Entonces nosotros respondimos y teníamos que responder", reafirmó el mandatario veracruzano.Al decir que será la historia la que los juzgará, reafirmó que con todas las acciones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral se demuestra que ya perdió su razón de ser, pidiéndole que sancione a los diputados panistas cuando defienden a un Gobernador de su partido, que pudiera ser su candidato a la Presidencia del país."El pueblo también va a juzgar al INE y ya la historia que nos diga", expresó.