Cuitláhuac se dice “tranquilo” ante petición para desaparecer poderes en Veracruz

Aunque los Senadores de la República, Ricardo Monreal Ávila y Dante Delgado Rannauro promueven la desaparición de Poderes en el Estado de Veracruz y con ello la remoción del cargo del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el mandatario se dijo tranquilo y sin alguna preocupación al respecto."Están en su derecho, yo estaré escuchándolos, yo debo escuchar a todos y estaré atento si en alguna ocasión quizás puedan tener razón, aunque hasta el momento difiero de las opiniones que tienen ellos (...) Adelante, están en su derecho (de proponer la desaparición de poderes en Veracruz)", afirmó.En ese sentido, se dijo respetuoso de las opiniones emitidas por los legisladores federales, luego de la detención de José Manuel "N", secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado; agregó que aunque ha recibido improperios en su contra se ha mantenido al margen, sin emitir un pronunciamiento al respecto.Ante la posibilidad de que se continúe impulsando la desaparición de poderes en Veracruz, García Jiménez aseveró que él no tiene ningún problema, “adelante, no tengo ningún problema con eso (...) Yo debo ser respetuoso (de las opiniones de los Senadores), y yo seguiré escuchándolos, no me preocupa, en lo más mínimo", reiteró.El mandatario veracruzano dijo que los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión impulsan una “imagen falsa” de Veracruz, esto ante los señalamientos de que en la entidad se usa la procuración de justicia con tintes políticos y para acallar voces opositoras.“La imagen es falsa, o sea, caminen por las calles y dense cuenta, ustedes (los periodistas) pueden ser la mejor percepción (…) pueden ver que hay tranquilidad”, afirmó.El titular del Ejecutivo reiteró que es “totalmente falso” que su Gobierno esté tras los adversarios políticos, “ustedes conocen muy bien cuando me enfrenté contra el régimen anterior, quién era el adversario principal contra un servidor y contra el Presidente de la República”.Cuitláhuac García opinó que ha contestado de manera respetuosa, sin violentar alguna Ley o derecho, lo que habla por sí sólo del actuar de su administración.Sobre posibles cambios en su gabinete, a raíz de toda esta polémica generada en torno al caso de José Manuel “N”, bromeó diciendo que esos rumores formaron parte del “Día de Los Inocentes”, por lo que no son ciertos.Sobre la vinculación a proceso del funcionario del Senado afirmó que lo que sabe fue lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer en su cuenta de Twitter.“Que quedó en prisión preventiva de un año, que el juez valoró que había suficientes pruebas y que por lo tanto quedó vinculado. El juez valoró las pruebas suficientes para decretar la vinculación, lo cual insisto, demuestra que no fue un cargo armado”, enfatizó.Además, recordó que son tres personas las detenidas por el asesinato del excandidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar, entre ellos, el Alcalde electo, Omar “N”, y ahora el funcionario del Senado de la República.“Se tiene que esclarecer (el crimen), es lo más importante, debe haber justicia. No olviden que fue privado de la vida un candidato que tenía el respaldo popular porque en esa elección arrasó y por lo tanto estamos obligados a hacer justicia al pueblo de Cazones”, externó.Adicionalmente, García Jiménez negó tener comunicación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este caso, a quien definió como respetuoso de lo que ocurre en los Estados.“Él tiene que actuar de esa manera. Yo le agradezco mucho la confianza y el respaldo, me conoce bastante bien”, aseguró Cuitláhuac García al ver como positivo que Veracruz esté “en el ojo del huracán” por este hecho, alegando que con eso “se enteran, por ejemplo, que el Estado con mi Gobierno ha bajado en homicidios, somos de los Estados más seguros y que hay mucha confianza de los inversionistas”.