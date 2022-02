Cuitláhuac sigue sin actuar contra minería tóxica, reprocha Activista

El fundador de Pobladores UCISV Veracruz e integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez Curiel, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez tener voluntad política y cumplir con su palabra de declarar al Estado como libre de minería tóxica.En entrevista, dijo que en tres ocasiones que se han reunido con el Mandatario, él se ha expresado en contra de esta actividad que daña el medio ambiente; sin embargo, no ha emitido el decreto que la prohíba en todo el territorio de la Entidad.Y es que dijo que la Ley Minera permite a las empresas hacer exploraciones, las cuales han continuado realizándose en zonas del municipio de Actopan; por ello espera que el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, García Jiménez pueda firmar una acción ejecutiva que ponga fin a esta problemática."La Ley Minera es un traje hecho a la medida de los mineros para que la sigan destruyendo, entonces no hay manera de frenarlo a excepción de que el Gobernador, si tiene voluntad, este 22 de abril que es el Día Mundial de la Tierra, pueda emitir un decreto diciendo que en Veracruz no se va a permitir la instalación de la minería tóxica, un decreto así sí nos protege y se irían los mineros", afirmó Rodríguez Curiel.La emisión de esta decisión pro medio ambiente, apuntó, permitirá refrendar que el titular del Ejecutivo "quiere a su pueblo y a la diversidad. Tres veces nos ha dicho que no a la minería tóxica, el año pasado nos recibió y nos dijo lo mismo, acordamos con él que va a emitir un decreto, esperamos (que lo emita), a la fecha no ha cumplido, confiamos en que lo va a hacer en algún momento".Dijo que el registro que tienen es de 800 perforaciones, mismas que están obligados a informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y que a pesar de la veda, ellos siguieron trabajando."Es una actividad no prioritaria y aun así siguieron haciendo trabajos de exploración, son barrenos con profundidades que causan una afectación a la zona, en la parte de arriba (de la zona montañosa de Actopan), los pozos que nunca se habían secado, ahora están secos, ya no sólo es la Laguna, son los pozos que usaban las familias y los arroyos están secos", afirmó el ambientalista.Enumeró que las afectaciones se han presentado principalmente en el ejido de Villa Rica, seguido de El Porvenir, Los Baños y Tinajitas, el Ojital y La Esperanzas."Son empresas canadienses y mexicanas, una está ligada a un consorcio de tiendas aquí de Veracruz, otra que tiene su sede en Canadá y tenemos que luchar fuertemente para que se vayan", externó.Además recordó que conforme al estudio "Cómo me dueles Veracruz", en la Entidad sólo queda el 4 por ciento de la corteza vegetal, por lo que si no se protege lo poco que queda, las siguientes generaciones no tendrán agua, alimentos, ni tierras, ni un ambiente sano.