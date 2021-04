Cuitláhuac y gobernadores de la 4T se unen a “guerra” al INE y TEPJF

Los gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México están en desacuerdo pero acatan el resolutivo del Tribunal Electoral de la Federación (TRIFE), de retirar la candidatura a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco en MichoacánAnte ello, plantearon su posicionamiento a la opinión pública, donde destacan que esta acción es un golpe a la democracia.Y es que el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez adelantó que tras la firma del “Acuerdo Nacional por la Democracia” a convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar el respeto a las elecciones, faltó que las autoridades electorales cumplieran con este principio.En el escrito define que es un golpe a la democracia ratificar retiro de candidatura a Salgado Macedonio en Guerrero y Morón en Michoacán.“Estamos obligados -a respetar la resolución-, es una situación de responsabilidad política pero no nos impide expresar nuestra opinión”.Por ello, los gobernadores de Baja California, Jaime Bonilla; Rutilio Escandón de Chiapas; Cuauhtémoc Blanco de Morelos; Miguel Barbosa de Puebla; de Tabasco, Adán Augusto López; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y de Veracruz Cuitláhuac García hicieron público su posicionamiento como integrantes del “Acuerdo Nacional por la Democracia”.En este sentido, señalaron que consideran que el INE y el TRIFE se contradicen al emitir el resolutivo, lo cual denota una violación a la democracia, así como la misma Constitución Política, además de una provocación.“Estamos convencidos que la resolución del Tribunal del Poder Judicial de la Federación de retirar las candidaturas a gobernador de Raúl Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio es excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado”.Recordaron que esas fueron las palabras que los propios Magistrados del Tribunal Electoral utilizaron para descalificar la primera resolución del Instituto Nacional Electoral, que retiraba a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio el derecho a ser electos por sus pueblos."Unos días después, sin argumentación contundente, los mismos Magistrados modifican su propia defensa de la Constitución de la República para restringir el derecho a las y los michoacanos y guerrerenses a elegir sus gobernantes, actuando en contra de la democracia".En este sentido, definieron los gobernadores y jefa de gobierno que han impulsado el Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el cual ha quedado expresado públicamente su compromiso para contribuir en la construcción de un nuevo régimen democrático, que no sea vulnerado por los poderes ejecutivos, “como antaño”.“Ahora reflexionamos que faltó el mismo compromiso de otras instituciones, particularmente las instancias que organizan y califican los procesos electorales. No es la primera vez que el INE, antes IFE y el TEPJF actúan con parcialidad y en contra de la voluntad popular de avanzar a ser una verdadera democracia”.Al respecto, expusieron que democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo elegir sus gobernantes, lo cual es la esencia de los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. “El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen la obligación constitucional de garantizarlo y hoy han violado ese precepto y por ello la propia Constitución”.De igual modo, sostuvieron que con los principios que rigen y han regido su actuar, expresan su total desacuerdo con la resolución, “nos solidarizamos con el pueblo de Michoacán y de Guerrero y nos sumamos al llamado del Presidente de la República a no caer en la provocación y seguir luchando por avanzar de forma pacífica por alcanzar la democracia”, finaliza el escrito.