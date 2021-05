Cuitláhuac y MORENA ejercen “terrorismo de Estado”, acusa PRD

En los Estados del país que gobierna MORENA, los Gobernadores ejercen “terrorismo electoral” para intimidar a los candidatos de oposición, acusó el presidente nacional de la corriente “Nueva Izquierda” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez.



En conferencia de prensa en céntrico café de Xalapa, en compañía del dirigente estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena, lamentó que en Veracruz se ejerza un “terrorismo de Estado”.



Manifestó que con estas acciones pretenden intimidar hasta a familiares de los abanderados de partidos opositores.



El líder del grupo perredista, también denominado “Los Chuchos”, expuso que la “Cuarta Transformación” intenta generar temor en la población para que no salga a votar el próximo 6 de junio y que candidatos abandonen la contienda.



“Está ejerciendo terrorismo electoral y la palabra terrorismo no es excesiva, está intimidando a candidatas, a candidatos, a familiares de candidatas y candidatos, intimidando, generando miedo, temor, para de esa manera intentar que la gente no vaya a las urnas y de esa manera intentar que los candidatos se retiren de las postulaciones que están llevando a cabo, es terrorismo de Estado, ejercido por un Gobernador en un Estado de la República, lo mismo que está haciendo el Presidente”, dijo.



Por lo anterior, destacó que a través de la coalición “Va por México”, que conforman el PRD, PAN y PRI, buscan evitar la continuidad de un gobierno “autoritario”, para lograr un equilibrio en los poderes en beneficio de los ciudadanos del país.



“Ojalá le ganemos la mayoría, para reorientar, le ganaremos las ciudades importantes y muchas otras del Estado para reorientar el rumbo de Veracruz hacia la estabilidad, la paz y el progreso y elementalmente a la seguridad de la vida de las personas”, finalizó Jesus Ortega.