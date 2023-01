Culpa a Delegada de la SEV en Veracruz de humillarla y provocarle daño moral

Derivado de la nota publicada en medio de comunicación con fecha 09 de enero del presente año, titulada "Trabajadores de SEV están hartos de compañera", al cuál manifiesto lo siguiente:Tengo 32 años de ejercer el periodismo, 20 años de pertenecer a la Secretaría de Educación de Veracruz, 16 años de contar con mi propio espacio de comunicación, el portal de noticias AGN Veracruz. Medio en donde exponemos con una línea editorial libre y gozando de la absoluta libertad de expresión.Derivado de la cobertura que mi portal realiza sobre diversas manifestaciones en contra de la SEV, manifestaciones que salen en todos los medios de comunicación y por lo tanto, resulta irrelevante que mi portal las publique.Derivado de todo ello, he venido desde hace 04 años de un constante acoso de parte de la delegada Regional Veracruz, por el simple hecho de ser periodista y por lo cual he tenido que denunciar ante las instancias correspondientes. En mi comunicado, expreso cuales son las acciones implementadas, por lo que solicito a su apreciable medio de comunicación atendiendo mi derecho que me otorga la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, luego de que el grupo de Choque de la C. Delegada Regional de Veracruz, Diana Santiago Huesca, al señalarme, humillarme emitiendo falsedades sobre mi persona, ocasionando un Daño Moral a nivel nacional, estatal y local, no tan sólo sobre mi persona, sino al ejercicio que he venido desempeñando desde hace 32 años dentro del gremio periodístico.Alentando sobre el apoyo que como gremio debemos manifestarnos, tengo a bien solicitar que en su apreciable medio se reproduzca el comunicado que tuve a bien redactar.Sin otro particular punto, aprovecho para enviarles un sincero y cariñoso saludo.P.D. Solicito me marquen acuse de recibido. GraciasAtentamenteMtra. Silvia Alejandrina Núñez HernándezDirectora General del Portal de NoticiasAGN VeracruzAnalista Administrativo de la SEV