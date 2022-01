Culpan a derechohabientes por contagios de personal de Hospital del IMSS

Trabajadores del Hospital General de Zona 71, ubicado en la avenida Díaz Mirón de Veracruz Puerto, recriminaron que la mayoría de los derechohabientes no cumplan con los protocolos sanitarios dentro y fuera del nosocomio, culpándolos del aumento de contagios COVID que hay entre los trabajadores.A través de las redes sociales y mediante “Trabajadores del HGZ 71”, cuenta por donde en su momento acusaron a las autoridades por la falta de equipo para laborar y crearon colectas de insumos para el hospital, realizaron los reclamos a la sociedad.Mencionan que en los últimos días han visto un aumento de casos positivos de Coronavirus en el personal que labora dentro del hospital y aunque señalan que no hay una razón en específico, culpan a los derechohabientes de ello.“Ante esta falta de responsabilidad de los usuarios y su negligencia de mantener las medidas de higiene dentro del hospital, compañeros trabajadores han salido positivos en pruebas rápidas y enviados a sus casas para el resguardo domiciliario”, comunicaron.Argumentan que, además de no cumplir con las medidas sanitarias como usar bien el cubrebocas, ignoran las recomendaciones del personal de seguridad y los acusan de buscar accesos diferentes poder entrar a las áreas de hospitalización.También reprocharon que los derechohabientes ingresan hasta con 3 personas tan sólo para pedir una cita, deambulan por los alrededores del hospital y generan aglomeración de personas, potencializando sí el posible contagio y siendo un foco de transmisión.“… llevan hasta mesas y sillas como si fuera un picnic; y es ese mismo lugar (Jardinera) donde el personal de salud tiene que pasar a la salida después de su jornada vespertina e ingreso del nocturno”, detallaron los trabajadores.Hicieron el llamado a la población para seguir respetando las medidas sanitarias cuando se acuda al hospital, para no arriesgar ni mermar el trabajo que los trabajadores hacen.En la misma publicación, varias personas mostraron su desacuerdo, donde puede leerse: “Ahí sí difiero, nada tiene que ver el usuario con la falta de responsabilidad que cada uno debe tener en su cuidado. Si el personal dentro del hospital se enferma, será por otras cuestiones, ajenas muchas veces al mismo hospital. No hay que tapar el sol con un dedo..”..