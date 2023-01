Culpan a “tornillo flojo” por nuevo percance en Metro de la CDMX

Ante la separación de un vagón de un tren en la estación Polanco, de la Línea 7, el director del Metro, Guillermo Calderón, descartó que la falta de mantenimiento haya sido la causa, sino que se encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad por lo que lo catálogo como un hecho "atípico".En ese sentido, Calderón informó que dieron parte a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ante el "hecho atípico".En conferencia de prensa, Calderón dio a conocer que el desacoplamiento de un vagón ocurrió a las 15:45 horas de este domingo y ocurre entre el carro 6 y 7, y al desprenderse el cilindro de seguridad y separarse los vagones, los cables se pegan a la barra guía electrificada y producen corto circuito con estruendo y humo.Detalló que el cindro de sujeción de enganche no tenía el cintillo de seguridad, el cual señaló que es "difícil desprenderse"."Se encontró la placa (de seguridad) totalmente desplazada (...) El tornillo se salió al perder la placa que es una medida de seguridad para evitar que el cilindro salga, y estaba el tornillo degollado", mencionó.Aclaró que no fue un tema de mantenimiento, "el tren había sido sujeto a mantenimiento sistemático oportunamente el 5 de enero de 2023. El mantenimiento sistemático se realiza cada 10 a 12 mil kilómetros (30 días aproximadamente)".El director reiteró que no se encontró el anillo de seguridad que sujeta al cilindro, durante la revisión en vías.Se encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad que impide salga el cilindro central, por lo que ambas situaciones provocaron la caída del cilindro y el desacoplamiento de los vagones".Al respecto, la Jefe de Gobierno, Claudia Sheinbaum indicó que hay cuatro denuncias ante "hechos atípicos", y otras que se presentan, pero que estas son las más relevantes."El objetivo es dar seguridad y todo lo que se presenta es para parte de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía. (...) Son cuatro denuncias y otras que se presentan, pero esas diría que son las más relevantes", mencionó.