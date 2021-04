Cultura de la no violencia

Ante nuestros ojos, y de cara a muchos corazones indignados, hoy tenemos dos títulos. El primero es de una noticia: “Tras brutal golpiza de su novio, joven boqueña murió en hospital”, Portal(23/04/2021). El segundo título corresponde a una ley para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia...”Es necesario dejar en claro que los siguientes comentarios están encaminados a estudiar y criticar la ley. Los adjetivos “justo” e “injusto” son aplicables a los actos de los seres humanos. En cambio, los calificativos “útil” e “inútil” son aplicables a las leyes, en tanto que tienen un carácter instrumental. El tema de hoy es un acto injusto y la cuestión es sobre la utilidad o inutilidad de una ley.Las leyes inútiles lo son o porque su contenido son meras utopías o porque están sometidas al libre juego de las fuerzas sociales. Por una parte, un legislador cae en la utopía, cuando a fuerza de decretos y leyes irrealizables quiere transformar la realidad existente. Por otra parte, cae en el libre juego de las fuerzas sociales porque ignora que las realidades condicionan el derecho, pero no son su causa. Dichas realidades históricas y sociales, abandonadas a sí mismas, no producen más que la arbitrariedad del juego de las fuerzas sociales.La tensión saca chispas y, ante un mar de casos de violencia contra la mujer, la crítica se carga contra una ley que sirve para dos cosas: para nada y para lo mismo.El artículo 1 de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, establece: “La presente Ley es de orden público e interés social; tiene por objeto definir y establecer los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas, para que los gobiernos del estado y municipal realicen las acciones encaminadas a su prevención, atención, sanción y erradicación; atentos a los principios de coordinación y concurrencia gubernamental.”La primera frase “La presente Ley es de orden público e interés social” se ha convertido en una expresión retórica que aparece en muchas leyes, pero siempre conviene detenerse en su concepto significado, pues el orden público incluye tres bienes: a) la paz pública, que es el más alto bien político; b) la pública moralidad, determinada por las reglas morales comúnmente admitidas por el pueblo; y, c) la justicia, que asegura al pueblo lo que le es debido.Cuando se afirma que una ley es de orden público, podría resultar fascinante para todos, mujeres y hombres. Pero, en nuestro caso, el texto legal en comento describe su objeto y nos deja la impresión que ha hecho de la ley pura cháchara (palabrería hueca).Miguel Villoro Toranzo explica que la valoración, cuyo contenido se expresa en las consecuencias jurídicas de la norma, es una valoración jurídica que se hace conforme a la Justicia del jurista. Por lo tanto, la conducta valorada no es la conducta del individuo que tiene por fin su perfección moral, sino la conducta social humana en cuanto que debe formar parte del orden de las relaciones sociales.Así, la conducta valorada es una conducta social, bilateral, la conducta de alguien en cuanto se relaciona y es correlativa a la conducta de otro. Por eso, son elementos estructurales de toda consecuencia jurídica:1.- Un sujeto que llamamos activo, que es aquel que tiene derecho a actuar exigiendo algo;2.- Otro sujeto que llamamos pasivo que es aquel a quien se impone el deber de prestar la obligación;3.- Una relación u obligación entre el sujeto pasivo y el activo;4.- Un derecho subjetivo en favor del sujeto activo, que se convierte en deber si se mira como carga del pasivo; y,5.- Un objeto o contenido del derecho subjetivo y del deber, que es aquello sobre lo cual versa la relación u obligación.La trascripción del artículo 1 de la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ofrece materia para pensar. ¿Es posible construir sobre la base de ese texto legal los elementos estructurales de las consecuencias jurídicas de la ley?Observamos en las mujeres y en las niñas al sujeto activo. Caemos en la cuenta de que los gobiernos del Estado y municipal son sujetos pasivos. Nos percatamos de una relación u obligación entre el sujeto pasivo y el activo. Percibimos un derecho subjetivo en favor del sujeto activo, que se convierte en deber si se mira como carga del pasivo; y, un objeto o contenido del derecho subjetivo y del deber, que es aquello sobre lo cual versa la relación u obligación.Sin ambages, las mujeres y las niñas son titulares del derecho a una vida libre de violencia. A los gobiernos estatal y municipal se impone el deber de dar acceso a las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Entre las mujeres y las niñas y los gobiernos estatal y municipal, existe una relación jurídica. El derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, se convierte en deber para los gobiernos estatal y municipal. El objeto o contenido del derecho subjetivo y del deber es una sociedad con una vida libre de violencia.¿O esto es posible o estamos ante una ley utópica? Y, si la ley es utópica, entonces es inútil. Si investigan y capturan al novio de la víctima de feminicidio, si lo vinculan a proceso, lo procesan y lo condenan, entonces se habrá seguido un procedimiento penal (Ley penal y Código Nacional de Procedimientos Penales), que poco o nada tiene que ver con la ley, objeto de nuestra valoración.Basta una mirada a vuelo de pájaro para resolver la hipótesis. Son tipos de violencia contra la mujer: la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia obstétrica.Y un desenlace donde cabe todo: es cualquier acto de violencia que se manifieste en acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio o la difusión, sin consentimiento de las mujeres, niñas o adolescentes, de contenido íntimo, textos, fotografías, videos, datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente, y que se presenta a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico, o cualquier otro espacio similar digitalizado; que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres, y les cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado, como en el público; así como daño moral a ellas o su familia; y ...cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres.Y las modalidades son: violencias de género, en el ámbito familiar y equiparada, laboral y/o escolar, en la comunidad, institucional, feminicida, política (contra las mujeres en razón de género).No se trata de tipos penales (no implican una conminación), como algún lector podría pensar, sino que estos tipos y modalidades de violencia tienen otro propósito, son para que, ..."los gobiernos del estado y municipal realicen las acciones encaminadas a su prevención, atención, sanción y erradicación; atentos a los principios de coordinación y concurrencia gubernamental.”