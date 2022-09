Cultura del testamento con poco arraigo; apenas 20% de mexicanos lo hace: Notario

Aunque se ha logrado avanzar en la cultura de hacer testamento, a nivel nacional, sólo el 20 por ciento de los mexicanos realizan este documento, señaló el aspirante a presidente del Colegio Nacional de Notarios, Nicolás Maluf Maloff.Si bien, resaltó que tras la pandemia se incrementó el número de personas que acceden a dejar reglamentados sus bienes, aún existen mitos a vencer para determinar empezar con los trámites del testamento.Una de las confusiones comunes es que no necesariamente se tiene que testar los bienes, también se puede incluir decisiones como la patria potestad.“Decimos soy muy joven, no tengo vienes, ¿tienes hijos?, ¿menores de edad? qué más preciado que los hijos, ¿quién va a cuidar de ellos si faltamos? Nos falta mucho por hacer, un 20 por ciento nada más los que hacen testamento”, dijo.De acuerdo con el notario Nicolás Maluf, además de los bienes actuales, también se pueden incluir en el testamento bienes futuros, propiedades en trámite de pago como una vivienda de interés social, automóvil y demás.Resaltó que prever la asignación de bienes ahorra gastos futuros para los herederos.“¿Qué se puede incluir, en el testamento0?, nuestros bienes presentes y futuros, pero también decisiones muy importantes como quién va a cuidar a nuestros hijos, quién va a ser el tutor, el tutor testamentario, supongamos que tenemos hijos, en mi testamento puede determinar con quién vivirían, son decisiones importantes que no son de bienes necesariamente y que se pueden ver en un testamento”.Con el mes del testamento, los descuentos que se ofrecen en todas las notarías son de más del 50 por ciento, por eso, llaman a la población a dejar notariada su voluntad.