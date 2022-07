Cultura Física de Xalapa se queda con menos dinero a causa de clases de zumba

Debido a que así fue presupuestado por el Cabildo del exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero, el Ayuntamiento de Xalapa destinará 600 mil pesos para el pago de los instructores de zumba en 2022, lo que deja a la Dirección de Cultura Física sin mayores recursos para poder atender las necesidades apremiantes de la infraestructura deportiva del municipio.Así lo afirmó su titular, Bertoldo Reyes Campuzano, quien explicó que ello se debe a que esa actividad es de la mayor demanda de la ciudadanía, por lo que la siguen desarrollando en 18 puntos de la ciudad.Dijo que este año le fueron asignados 800 mil a la dirección a su cargo, por lo que ante la insuficiencia de recursos han realizado gestiones y buscando la colaboración con otras áreas del municipio para darle mantenimiento y rehabilitación a las canchas y gimnasios municipales."Todo el recurso fundamental del municipio se aplicó en los programas de zumba, se dejaron recursos mínimos para otras áreas de actividades deportivas, el grueso se fue ahí, arriba de 600 mil pesos (...) Nada más en zumba, en honorario de los instructores se está yendo la mayoría del recurso", informó y enumeró que lo máximo que ha podido detectar es que en las clases participan hasta 25 personas.En la entrevista, Reyes Campuzano dijo que se han allegado de recursos estatales y federales para darle mantenimiento a los espacios deportivos propiedad o a cargo de la Alcaldía capitalina."Vamos a ver la posibilidad de implementar un programa con Participación Ciudadana para que se lleven a cabo estos trabajos más rápido, porque de lo contrario sería un proceso a largo plazo", reconoció.El funcionario municipal destacó que el Gobierno de México está llevando a cabo la rehabilitación de la Unidad Deportiva de La Lagunilla, contemplándose el acondicionamiento de las canchas de baloncesto, futbol y probablemente del gimnasio."Es un programa gestionado por el municipio desde hace tiempo y creo que puede dar buen estado con espacios inclusive para otro tipo de actividades, no nada más basquet, voleibol o futbol (...) Vamos a trabajar con los trabajados de pintura de algunas canchas, que es lo que estamos haciendo porque no tenemos muchos recursos", reafirmó.Bertoldo Reyes comentó que son muy pocas (apenas cuatro) las instalaciones que llevan pintadas hasta ahora, al tiempo que lamentó que en otros espacios que son cerrados, las mallas hayan sido dañadas por personas que quieren ingresar en los horarios no permitidos o por el impacto de los golpes con los balones.