Cumple advertencia: Limpia Pública de Xalapa en paro de labores

Personal de Limpia Pública del Ayuntamiento de Xalapa paró labores este lunes en protesta porque las autoridades municipales correspondientes incumplieron con el pago de prestaciones económicas a que tienen derecho y lo más grave, les aplicaron descuentos indebidos sin darles ninguna explicación.



Guillermo Caballero de Jesús, secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa-FATEV-CAT, comentó que la inconformidad de sus agremiados se deriva porque el pasado viernes al cobrar su catorcena no se les pagó el tiempo extra que se estableció para laborar en el periodo de la contingencia sanitaria.



Los trabajadores de Limpia Pública se sienten traicionados por el alcalde Pedro Hipólito Rodríguez, ya que confiaron en su palabra y por un error del sistema, como se les informó por parte del personal de Tesorería, Recursos Humanos y Nóminas, se suscitó este problema, añadió el dirigente.



“Mis compañeros se sienten traicionados porque al confinarse a muchos de sus compañeros de mayor vulnerabilidad, por presentar diabetes, hipertensión o son adultos mayores, se redujo notablemente el personal que está laborando cotidianamente, quienes están trabajando a marchas forzadas, atendiendo dobles rutas y que no se les cumpla como fue el trato realizado”, añadió



En entrevista, el dirigente sindical señaló que se estableció el pago de tiempo extra, así como un estímulo de pagarles un medio turno y la sorpresa que se tuvo fue que a la hora de cobrar sus salarios, no les llegó el pago respectivo, por el contrario, les llegaron descuentos indebidos y los estímulos mensuales se los redujeron en un 50%.



Esto, indicó, ha molestado mucho a los agremiados porque han cumplido con su labor a cabalidad, “sacando la chamba, porque ese es el compromiso que se tiene con la ciudadanía, recogiendo los desechos sólidos que se generan en la ciudad, aunque se presentan algunas montoneras, no es culpa de los trabajadores, sino de la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que sacan su basura después del toque de campana o del paso del camión recolector”, abundó.



Aunado a lo anterior, se exigirá también se cumplan con las condiciones generales de trabajo y se haga efectivo el servicio dental y el otorgamiento de anteojos, que debieron haberse entregado desde inicio del presente año y es la fecha que no se da cumplimiento a estas cláusulas y nada más nos dan largas y largas.



Somos el ejército que cuida la salud de los xalapeños y no nos dan armas para limpiar la ciudad.



Dejó en claro que la protesta no tiene nada que ver con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, “porque nosotros somos institucionales y no nos metemos en politiquerías, ellos con su tema no nosotros en nuestra chamba, porque somos el ejército que está cuidando la salud de los xalapeños, al mantener limpia la ciudad”.



Confió en que las autoridades municipales correspondientes atiendan este problema y no pase a mayores consecuencias, ya que los trabajadores se han puesto la camiseta y han cumplido al 100% con la responsabilidad encomendada.



Señaló también que se le exigirá al Alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero ponga más atención a esta área, pues se cuentan con varios camiones recolectores descompuestos por la falta de refacciones.



Sostuvo que son 14 los que se encuentran parados y a veces por un desperfecto menor que cuando menos se tienen que erogar unos 500 o mil pesos para echarlo andar, pero por la burocracia imperante en el área administrativa de la comuna, esto ha tardado ya varias semanas”.



“A veces vamos parando unidades porque a veces no hay ni para un muelle, no tenemos para engrasar; luego tenemos el carro parado por 500 o mil pesos y pues eso es lo que nos da tristeza”.



“La mano de obra está al cien por ciento y como han dicho los compañeros que están con la camisa bien puesta, y no se vale, porque están arriesgando, hasta a sus familias y la salud de ellos mismos porque al contraer una enfermedad o virus o lo que sea, lo llevan a su casa y que ahorita salgan con esto, esa es la inconformidad de ellos y con justa razón, porque todos están haciendo su buen desempeño en sus labores”, concluyó.