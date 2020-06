Cumple Alcaldía de Coatepec con protocolo en sepelio de fallecidos por COVID-19

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que ese municipio está cumpliendo con todos los protocolos del Decreto emitido por las autoridades de Salud en el caso de defunciones por COVID-19.



Y es que el Edil admitió que hubo señalamientos de personas por el entierro de una persona que murió por la enfermedad hace unos días, pues cuestionaban la razón por la cual no se efectúo una incineración y en este sentido, aseguró que la sepultura está permitida.



“Estamos cumpliendo con el Decreto que emitieron las autoridades sanitarias de Salud para darle sepultura a las personas que mueran por COVID, se sigue todo el protocolo. Se citó el fin de semana que decían que por qué no se había incinerado a una persona si falleció de COVID, nosotros estamos cumpliendo con todos los lineamientos que ha emitido la autoridad sanitaria en el manejo de cadáveres y en este caso, la sepultura está permitida siguiendo ciertos protocolos”, comentó.



Aseveró que personal de la Dirección de Salud del Ayuntamiento y Protección Civil resguardó y proporcionó información a los deudos para que el sepelio se llevara a cabo de manera correcta, además de que los trabajadores del panteón cumplieron con todos los protocolos de cuidados y medidas pertinentes.



“Desde que nos enteramos del asunto, la Dirección de Salud del Ayuntamiento, junto con Protección Civil, se dio a la tarea de dar información a los deudos y también quiero comentar que el personal del panteón fue resguardado con las medidas pertinentes para llevar a cabo este hecho”, señaló.



Por otra parte, indicó que se han mantenido varias reuniones con comerciantes del parque Miguel Hidalgo y se les han dado algunos lugares para que se instalen, pues por el momento no se abrirá el espacio.



Fernández Peredo aclaró que no está en contra de reactivar la economía, sin embargo, explicó que esto deberá ser de manera escalonada y siguiendo varias medidas.



“Hemos tenido múltiples reuniones con ellos, ellos pugnan por eso, les hemos dado opciones, en algunas zonas; lo que orilló que cerráramos el parque fue porque se reunía mucha gente sin la sana distancia, eso lo propició, no estoy en contra que se haga la apertura pero siguiendo las medidas y de manera escalonada”, finalizó.