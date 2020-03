Cumple ayuntamiento de Xalapa y retira a vendedores del paseo de Los Lagos

Tal y como se había anunciado desde hace semanas y confirmado por autoridades municipales la mañana de este jueves, fueron retirados vendedores ambulantes del paseo de Los Lagos.



Trabajadores del área de Comercio del ayuntamiento de Xalapa, acudieron en punto de las 17:00 horas para despejar la vialidad del segundo lago, pues ciudadanos se quejaban del crecimiento desmedido de puestos informales.



De acuerdo al subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, el día de mañana colocarán un módulo de atención para empezar a regularizar a los comerciantes informales.



"Mañana a partir de las 10 de la mañana va a estar instalado un módulo de información en donde van a ir ustedes registrando, nosotros tenemos un registro de cada uno de los puestos que están aquí y de los que se colocan los sábados y domingos en el uno. El lago uno va a quedar despejado, el lago dos va a quedar destinado para que se ubiquen ahí quienes están aquí, tiene que ir siendo de manera equitativa y las mismas medidas".



Aunado a ello, explicó que se dividirán en giros, como diversión, comida y otros productos que se oferten, siempre y cuando sean referentes a las necesidades del paseo.



De igual forma, señaló que aquellos comerciantes que no se retiren hasta la hora acordada, la mercancía y casetas serán retiradas, las cuales estarán a resguardo del ayuntamiento hasta llegar a acuerdos con los involucrados.



"Lo que esté después de la hora que acordamos lo vamos a retener y eso lo entregaremos, no nos vamos a quedar con él ni se va a distribuir, se va a entregar, la intención es que lo hagamos mejor".



Por su parte, el jefe de Departamento de Movilidad Urbana, Alfonso López Pineda, mencionó que se les brindará el apoyo a aquellos ambulantes que lo están solicitando.



"Justamente les estamos dando el apoyo a los que no tienen cómo llevar sus cosas hasta su domicilio".



Con los establecimientos que se encuentran abandonados, informó que esperarán a que aparezcan los dueños, y si no serán quitados como lo han hecho con el Plan de Movilidad.