Cumple un año sin uso el Banco de Bienestar en Castillo de Teayo

Beneficiarios de programas sociales del gobierno federal exigieron la apertura del Banco del Bienestar, que cumplió un año de haber sido construido.“Lo terminaron de construir hace un año, pero no funciona todavía. Los Servidores de la Nación nos dijeron que ya iba a estar en servicio antes de que acabara el año (2022) pero nada”, indicó la señora María Elena, vecina de este lugar y beneficiaria de los programas de Bienestar.Con la apertura del banco se suponía que dejarían de cobrar las pensiones y otros apoyos en las mesas de atención, pues el recurso llegaría al banco y lo podrían retirar mediante tarjeta.El banco, a la orilla de la carretera estatal Álamo-Castillo de Teayo, está en un punto estratégico para beneficiar a un amplio sector de la población, sin embargo, los habitantes de la zona señalan que nadie les ha informado sobre el inicio de operaciones.Cabe agregar que en esta cabecera los bancos comerciales no existen y funciona solamente un cajero, con fallas frecuentes, ante lo cual la población tiene que trasladarse a Álamo o Tihuatlán para las operaciones bancarias en ventanilla.“Por eso necesitamos que ya entre (en servicio) el Banco del Bienestar. Está como elefante blanco. Se supone que con eso ya no tenemos que ir a cobrar a las mesas (de atención) cada dos meses, y vamos a poder cobrar en el banco en cualquier momento”, añadió otra residente de la comunidad Teayo, que dijo ser beneficiario del programa de Pensión Bienestar.