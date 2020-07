Cumplen 5 años sin justicia expolicías de Poza Rica que fueron despedidos

Exservidores públicos de la antigua Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla cumplen cinco años que fueron obligados a renunciar a sus puestos, sin goce al derecho de sus prestaciones de ley que debió otorgarles la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y lamentablemente hay decesos de algunos agraviados y la justicia aún no llega.



Adder Juárez, representante legal de los afectados, dijo que después de cinco años de despido injustificado y se ha solicitado a la Fiscal General del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción para que otorguen el fallo sobre las pruebas que presentaron ante la falsificación de las firmas de los ex trabajadores que no recibieron sus prestaciones, pero fueron cobrados por los ex funcionarios del Gobierno estatal que encabezó Javier Duarte de Ochoa.



El reclamo de justicia por sus derechos laborales comenzó en 2015 cuando la policía intermunicipal fue desintegrada para reemplazarla por la Fuerza Civil.



La demanda laboral ha quedado impune sin justicia, dijo que varios de los ex policías han fallecido en estos cinco años y su situación económica y laboral se torna más difícil por los problemas de salud que se detonaron con su actividad como expolicías ante malos hábitos alimenticios ya que son varios que enfrentan enfermedades crónico degenerativas.



Ante la FGE se denunció que firmas de los exelementos fueron falsificadas en cheques que presuntamente sirvieron para desviar más de 9 millones de pesos y con los que se simuló el pago por parte del gobierno estatal, piden que se analice y se logre un fallo a favor por más de 9 millones de pesos que les adeudan desde administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa y del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.