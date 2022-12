Cumplen 8 años sin fiscalía en Castillo de Teayo

La fiscalía municipal cerró en este lugar desde 2018 y, desde ese entonces a la fecha, a mayoría de los hechos presuntamente constitutivos de delito dejaron de denunciarse, advirtió el abogado David Martínez.Agregó que con ello la impunidad en delitos comunes es prácticamente total, toda vez que en esta cabecera no existe fiscalía y los agraviados desisten de ir hasta la Sub Unidad de Procuración de Justicia ubicada en Tihuatlán.Y es que, tan sólo para interponer las denuncias implica perder entre 1 o 2 días, para que luego los casos queden en el olvido, lamentaron a su vez residentes de este lugar, donde la fiscalía municipal cerró hace cuatro años.En el caso de personas que viven en comunidades apartadas la situación es más complicada, ya que tienen que trasladarse primero a esta cabecera y luego esperar el transporte hacia Tihuatlán.El señor Elíseo Marciano Flores, quien fue subagente municipal de la comunidad Américas Chicas, una pequeña localidad de aproximadamente 200 habitantes y de las más alejadas desde la cabecera municipal, indicó que tienen que destinar todo un día para trasladarse hasta la fiscalía regional de Tihuatlán.Al respecto, el abogado David Martínez recalcó que, cuando existía la fiscalía municipal cada año se recibían entre 180 y 200 denuncias por diversos delitos del fuero común, principalmente robos a casa habitación, robo de frutos, lesiones y amenazas.Recordó que, tras el cierre de la oficina se implementó el programa “Fiscal en tu municipio”, es decir, se designó un día para que personal de la Fiscalía General del Estado acudiera en algunas ocasiones a recibir denuncias a estos municipios, pero el programa no prosperó y simplemente desapareció.