Cumpliendo “sana distancia”, religiosos celebran Viernes Santo en Poza Rica

Las diversas organizaciones dedicadas a promover la fe, a través de la Iglesia, no se detienen para cumplir con la misión de Dios. Este viernes Santo, la iglesia católica celebró bajo sana distancia la crucifixión y muerte de Jesucristo, mientras que las evangélicas apoyan a familias en situación desesperante por cuarentena del coronavirus.



Las indicaciones del Episcopado Mexicano son cumplir con las medidas sanitarias del gobierno federal por COVID-19, sin embargo los sacerdotes de la Iglesia San Judas Tadeo salieron a las calles del Infonavit Gaviotas para la representación de las caídas de Jesucristo, previo a su crucifixión. En cada estación se realizaron los mensajes bíblicos.



Aunque, cabe mencionar, son pocos los fieles que participaron en la representación de viacrucis, se observó que no portaban cubrebocas ni guantes, pero mantuvieron la sana distancia.



Mientras tanto, por parte de la iglesia evangélica, están trabajando para apoyar a las familias ante la contingencia por COVID-19. De la Asamblea de Dios en México, el hermano Valentín López Hernández, dijo que esta cuarentena no les impide cumplir con la reflexión al sacrificio de Jesucristo y por ello, permite la consagración de las familias. Las redes sociales se convierten en su herramienta tecnológica para ayudar a las familias que puedan necesitar ayuda, especialmente al no soportar este encierro, siendo que es una oportunidad para fortalecer lazos entre sus integrantes.



Asamblea de Dios pone a disposición sus números telefónicos para ayudar a toda persona que se encuentre en desesperación, ya que la fe mueve la mano de Dios, es el 7821469490 donde podrán contactar a esta comunidad evangélica.