Cumplir la Ley Olimpia se complica por la complicidad patriarcal: Colectivo Marea Verde

A pesar de que se cuenta con la Ley Olimpia para sancionar a quienes compartan contenido sexual en medios digitales sin el consentimiento de la persona, esta es una práctica muy común debido a que es solapada por la complicidad patriarcal, señaló Luz María Reyes Huerta, representante del Colectivo Marea Verde Altas Montañas.Mencionó que a esa agrupación llegan muchas mujeres que buscan asesoría por ese tema, incluso una que se tomó fotos íntimas para ella misma y no las compartió, pero perdió su celular y quien se lo quedó hizo mal uso de él y difundió sus imágenes.Indicó que a pesar de que está ya la Ley Olimpia, la sociedad generalmente ataca a la mujer y dicen que por qué se tomó esas fotos y que es su culpa, lo que sólo evidencia que hay mucho que hacer para cambiar las mentalidades y que la violencia digital, como las otras violencias que se ejercen contra la mujer, dejen de ser normalizadas y justificadas por la misma gente.Destacó que ninguna conducta de violencia es normal y cometerla representa que hay algo mal en el pensar de la persona.Reyes Huerta indicó que mientras no haya consecuencias para quienes cometen violencia digital, no se podrá evitar que se sigan dando esas acciones.Cabe recordar que hace apenas unos días se suscitó un escándalo en una universidad privada de Mérida, Yucatán, pues se descubrió que alumnos del plantel tenían un chat en donde compartían fotos íntimas de otras alumna.